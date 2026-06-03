Air France, KLM et Transavia lancent des billets modifiables sans frais pour l’été

À l’approche des vacances estivales, le groupe Air France-KLM veut rassurer les voyageurs. Face aux interrogations apparues ces derniers mois concernant l’approvisionnement en carburant dans certains aéroports, les compagnies Air France, KLM et Transavia assurent être en mesure d’assurer l’intégralité de leur programme de vols durant l’été 2026.

Le groupe prévoit d’opérer près de 2.200 vols quotidiens vers plus de 320 destinations à travers le monde. Son directeur général, Benjamin Smith, a affirmé que tous les passagers ayant réservé un voyage cet été seraient transportés dans les conditions prévues.

Une offre commerciale pour séduire les voyageurs

Pour accompagner ce message de confiance, Air France, KLM et Transavia déploient une campagne promotionnelle incluant des billets modifiables sans frais. Chez Air France et KLM, cette flexibilité concerne les réservations long-courriers effectuées entre le 3 et le 17 juin au départ de la France, quelle que soit la date du voyage ou la classe choisie.

De son côté, Transavia proposera gratuitement son option Flex sur l’ensemble de ses vols au départ de la France métropolitaine entre le 3 et le 9 juin. Cette formule permet aux passagers de modifier leur réservation sans frais jusqu’à deux heures avant le départ.

Le groupe a également précisé qu’aucune hausse du prix du carburant ne serait répercutée sur les billets déjà achetés. Une garantie destinée à rassurer les clients dans un contexte marqué par les incertitudes économiques et les tensions persistantes sur certains marchés de l’énergie.