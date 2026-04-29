En mai, les réservations repartent: la France en première ligne

Changement d’ambiance sur les sites de location: en mai, les demandes de réservations grimpent de 15,20% sur un an, après un mois d’avril en léger recul. Le signal est net. Les Français continuent de partir, mais ils comptent, comparent et tranchent vite, avec des formats « plus courts, plus accessibles, plus flexibles et faciles à organiser », selon une étude de PAP relayée ce 29 avril. Les budgets restent sous surveillance, le carburant pèse dans la balance et ça se voit dans la carte des envies: la mer rafle 75% des réservations, loin devant la campagne (11%) et la montagne (6%). L’étranger, lui, tombe à 5% seulement, la ville se contente de 2%, comme si l’heure était aux sacs posés près du littoral plutôt qu’aux billets d’avion.

Les ponts, ce petit luxe à portée de plein

Les dates parlent d’elles-mêmes. L’Ascension domine les recherches avec 20% des séjours, portée par une coupure de quatre jours, suivie du week-end du 8-Mai (15,80%), puis de la Pentecôte (14,20%) et du 1er-Mai (14,10%), souvent réservés tard, à la dernière minute, quand l’agenda se dégage enfin. Certaines zones profitent franchement de cet appétit de proximité: Vendée et Charente affichent +20,3%, la « Manche Nord » +18,90%, la Normandie +18,70%, Bretagne et Loire-Atlantique +17,50%, pendant que la Côte d’Azur progresse plus modestement (+9,10%). À l’inverse, l’Espagne recule (-7,60%) et la Costa Brava (-4,20%), freinées par le prix du transport, entre kérosène plus cher et tensions au Moyen-Orient qui refroidissent les ardeurs. Ce printemps, le message est limpide: les vacances ne disparaissent pas, elles se rapprochent, et le réflexe du départ simple pourrait bien s’installer au-delà des seuls ponts de mai.