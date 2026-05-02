Oise : un patron d’auto-école contrôlé sans permis lors de l’examen de ses élèves

Lundi 27 avril, au centre d’examen du permis de conduire de Tillé, près de Beauvais, les gendarmes de l’Oise ont mené un contrôle comme il s’en déroule régulièrement les jours d’épreuve. Inspecteurs, candidats, moniteurs… tout le monde passe au crible. Et c’est là que l’affaire a dérapé : un moniteur d’auto-école a été découvert en situation irrégulière, alors même qu’il encadrait une session d’examen.

Selon une source proche du dossier, l’homme conduisait malgré une suspension de permis. Un détail qui n’en est pas un. Son permis avait été suspendu en décembre, à la suite d’un excès de vitesse, ce qui lui interdisait d’accompagner des élèves, même depuis le siège passager, puisqu’il en porte la responsabilité.

Quand l’exemplarité cale au feu rouge

Le plus saisissant, dans cette scène presque trop parfaite, c’est le contraste entre le décor et le geste. Le permis, on l’obtient au prix de règles répétées jusqu’à la lassitude, de réflexes martelés, de prudence élevée au rang de dogme. Voir un professionnel, en prime gérant d’une auto-école située à plusieurs dizaines de kilomètres, s’affranchir de l’interdit, c’est comme découvrir un arbitre qui joue avec le ballon sous le bras.

Les gendarmes de l’Oise ont indiqué sur leur page Facebook que la justice a été saisie. Le dossier ne s’arrête pas au volet pénal : la préfecture doit aussi se pencher sur les agréments du moniteur et directeur d’auto-école, un point sensible dans une profession encadrée où la confiance fait office de carburant.

Reste maintenant la suite, plus froide, plus administrative, celle qui tombe sans klaxon ni gyrophare : qualification retenue, décision judiciaire, éventuelles conséquences sur l’activité. Dans un département où passer le permis ressemble parfois à un parcours d’attente et de patience, l’épisode laisse une trace amère, comme un rappel que la route est aussi une affaire d’exemple, pas seulement de leçons.