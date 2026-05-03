À Longoni, une rixe à la machette tourne au carnage sur la voie publique

Vendredi soir, à Longoni à Mayotte, la violence a jailli en pleine rue, sans prévenir. À 19h47, une dispute entre deux jeunes hommes a dégénéré en altercation à l’arme blanche, au point de laisser deux blessés sérieux sur le bitume.

Selon les secours, l’un des protagonistes a reçu trois coups de machette, touché à l’avant-bras et à un doigt de la main gauche. En face, l’autre n’est pas sorti indemne non plus: il a eu le pouce de la main gauche sectionné. Deux corps abîmés, un face-à-face qui dit beaucoup de la brutalité de certaines querelles quand elles basculent dans l’irrémédiable.

La gendarmerie de Mayotte confirme être intervenue sur place. Et l’épisode ne s’est pas arrêté à la prise en charge des victimes: en allant chercher à son domicile le second protagoniste, les militaires ont été pris à partie, ciblés par des jets de pierres. Une scène devenue tristement familière sur l’île, où l’uniforme peut, en quelques secondes, devenir une cible.

Des pierres contre les gendarmes, un climat sous tension

Ce fait divers s’inscrit dans un moment particulier: les débuts de l’opération « Kingia », dont l’un des objectifs affichés est la lutte contre les bandes. Or, sur le terrain, ces premières semaines ont été marquées par une recrudescence des violences, avec des barrages sauvages, des affrontements et des troubles à l’ordre public qui se répondent d’un village à l’autre, comme une traînée de poudre.

Dans les communes de Dembéni, Iloni, Tsararano et Ongojou, les tensions se sont répétées plusieurs soirs de suite, au point de peser sur la vie quotidienne. Ce vendredi, la gendarmerie a annoncé que ses investigations avaient permis d’interpeller neuf individus, tous placés en garde à vue, signe que l’étau se resserre mais que le terrain reste inflammable.

Reste maintenant l’après, celui qui compte autant que l’instant du choc: l’enquête, la réponse judiciaire, la présence des forces de l’ordre et la capacité à éviter la prochaine étincelle. À Mayotte, chaque intervention raconte la même histoire en filigrane: un territoire où la sécurité se gagne mètre par mètre, soir après soir.