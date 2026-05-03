Réarmement : l’illusion des volumes face à la réalité d’une guerre de haute intensité

La France redécouvre lentement une évidence stratégique longtemps mise de côté : produire des munitions est une nécessité souveraine. Après près de trente ans sans filière nationale de petit calibre, le ministère des Armées fixe un objectif de 50 millions de cartouches produites d’ici 2029. Un tournant industriel, mais dont l’ampleur interroge déjà au regard des besoins réels en cas de conflit.

Sur le papier, ce chiffre peut sembler conséquent. Dans la réalité opérationnelle, il apparaît dérisoire. Une division de 24 000 hommes, dont environ 16 000 combattants français engagés, pourrait consommer à elle seule plus de 600 000 cartouches par jour dans un scénario de combat intensif. À ce rythme, la production annuelle annoncée serait absorbée en moins de trois mois.

Une guerre de masse encore mal anticipée

Cette projection met en lumière une difficulté persistante en Europe, et particulièrement en France : penser la guerre dans sa durée et dans son intensité. Le retour des conflits de haute intensité, illustré notamment en Ukraine, impose une logique d’attrition où la masse devient déterminante. Or, cette dimension reste encore largement sous-estimée dans les politiques d’acquisition.

Si la France ambitionne de projeter un corps d’armée complet, les besoins pourraient atteindre 1,2 million de cartouches par jour, voire 1,5 million en incluant les autres engagements et l’entraînement. À l’échelle annuelle, cela représenterait plus de 500 millions de cartouches, soit dix fois l’objectif actuellement fixé.

Repenser la capacité industrielle en temps de guerre

Ce décalage souligne une nécessité : ne plus raisonner uniquement en volumes de production, mais en capacité industrielle. En temps de paix, une production modérée peut suffire. Mais en cas de guerre, seule une industrie capable de monter rapidement en puissance permet de répondre à l’urgence.

C’est précisément ce modèle que certaines puissances, comme les États-Unis, ont maintenu avec des structures de type « government owned, contractor operated ». Ces usines, détenues par l’État mais exploitées par des acteurs privés, peuvent augmenter rapidement leur production en cas de besoin, tout en étant maintenues à un niveau minimal en temps normal.



Vers une transformation profonde du modèle de défense

Appliqué à la France, ce principe impliquerait un changement profond de doctrine. L’État ne devrait plus seulement acheter des équipements finis, mais financer des capacités industrielles dormantes, capables d’être activées rapidement. Une logique coûteuse à court terme, mais essentielle pour garantir l’autonomie stratégique.

Au-delà des munitions, cette réflexion concerne l’ensemble des équipements militaires : drones, obus, missiles, uniformes ou encore matériel logistique. La guerre moderne ne se gagne pas uniquement sur le plan technologique, mais aussi sur la capacité à produire en masse, sur la durée.

Le retour de la guerre en Europe impose ainsi une remise à plat des modèles actuels. Si des efforts sont engagés pour accélérer et moderniser les acquisitions, la question de la masse reste encore insuffisamment intégrée. Or, dans un conflit long, c’est souvent elle qui fait la différence.