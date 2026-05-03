Crédit agricole enregistre une progression de ses résultats au premier trimestre

Le groupe Crédit Agricole a publié des résultats en progression au premier trimestre 2026, confirmant une dynamique positive malgré un environnement économique jugé turbulent. Les revenus atteignent 10 milliards d’euros pour l’ensemble du groupe, en hausse de 2,8 %, tandis que le résultat net part du groupe s’établit à 2,1 milliards d’euros, en progression de 5,5 %.

Cette performance s’appuie sur une activité soutenue dans l’ensemble des métiers, notamment en banque de détail et en assurance. Le groupe met en avant une croissance de sa base clients, avec plus de 600 000 nouveaux clients enregistrés dans plusieurs pays, ainsi qu’une forte progression du chiffre d’affaires dans l’assurance, en hausse de 14,5 %.

une stratégie axée sur le digital et l’expansion européenne

Au-delà des résultats financiers, Crédit Agricole poursuit sa transformation avec une accélération des services numériques et un développement à l’international. Le groupe a notamment lancé de nouveaux parcours digitaux via son application et renforcé sa présence en Europe, avec des projets en Allemagne et en Ukraine.

Parallèlement, la banque souligne la solidité de sa structure financière, avec un ratio de fonds propres élevé à 17,1 %, bien au-dessus des exigences réglementaires. La maîtrise des coûts et l’amélioration de l’efficacité opérationnelle viennent compléter ce tableau, traduisant une stratégie visant à conjuguer croissance et robustesse dans la durée.