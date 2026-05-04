Crise énergétique mondiale : la Banque asiatique de développement prête à secourir les pays du Pacifique frappés par la guerre

La Banque asiatique de développement (BAD) a annoncé être prête à fournir une aide urgente aux pays du Pacifique, durement touchés par les conséquences de la guerre au Moyen-Orient. Cette déclaration intervient dans un contexte de fortes perturbations, notamment des pénuries de carburant qui fragilisent les économies de la région.

S’exprimant lors de la 59e réunion annuelle de l’institution à Samarcande, en Ouzbékistan, son président Masato Kanda a souligné l’ampleur des difficultés rencontrées par plusieurs États insulaires. Ces pays, fortement dépendants des importations d’énergie, subissent de plein fouet les répercussions du conflit et les tensions sur les marchés mondiaux.

La BAD se dit prête à mobiliser rapidement des ressources pour répondre à cette situation d’urgence, afin d’aider les gouvernements à faire face aux besoins immédiats, notamment en matière d’approvisionnement énergétique. L’objectif est d’éviter une aggravation des crises économiques et sociales dans ces territoires vulnérables.

La guerre en cours a entraîné des perturbations majeures dans les flux énergétiques, provoquant une hausse des prix et des difficultés d’approvisionnement, particulièrement pour les économies les plus isolées. Dans le Pacifique, ces tensions se traduisent par des pénuries qui affectent directement les transports, la production et la vie quotidienne.

Face à cette situation, l’intervention d’institutions financières internationales comme la BAD apparaît cruciale pour stabiliser les économies locales et limiter les effets en cascade de la crise énergétique mondiale.

Cette annonce souligne l’ampleur des répercussions globales du conflit, qui dépasse largement le Moyen-Orient et affecte désormais des régions éloignées, révélant la forte interdépendance des marchés énergétiques à l’échelle mondiale.