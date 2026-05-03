LCL et Crédit Agricole Assurances rachètent Milleis et accélèrent leur stratégie sur la banque privée

LCL et Crédit Agricole Assurances ont annoncé la finalisation du rachat du groupe Milleis, marquant une nouvelle étape stratégique dans le développement du groupe Crédit Agricole sur le segment de la gestion patrimoniale.

L’opération repose sur une acquisition complète de Milleis par LCL, suivie immédiatement de la cession de sa filiale d’assurance, Milleis Vie, à Crédit Agricole Assurances. Le groupe Milleis comprend notamment Milleis Banque Privée ainsi que plusieurs entités spécialisées, dont Cholet Dupont Oudart et Cholet Dupont Asset Management.

Avec cette opération, LCL met la main sur la troisième banque privée indépendante en France, qui accompagne environ 64 000 familles clientes et gère près de 13 milliards d’euros d’actifs. Cette acquisition s’inscrit dans le cadre du plan stratégique ACT 2028 de Crédit Agricole S.A., qui vise à renforcer sa présence sur la clientèle patrimoniale.

Une opération stratégique pour renforcer le haut de gamme

Pour LCL, l’intégration de Milleis, dont les marques et le réseau seront conservés, doit permettre de consolider son positionnement sur ce segment. La banque affiche un objectif ambitieux : atteindre 100 milliards d’euros d’actifs sous gestion d’ici 2030.

De son côté, Crédit Agricole Assurances renforce son offre haut de gamme avec l’acquisition de Milleis Vie, qui viendra compléter les activités de sa filiale Spirica. L’objectif est d’élargir ses canaux de distribution tout en consolidant sa présence sur le marché de l’assurance patrimoniale.

Présentée comme créatrice de valeur, cette opération vise à soutenir la croissance du groupe tout en répondant à ses exigences de rentabilité. Elle illustre également la volonté du Crédit Agricole de se positionner durablement sur les segments les plus rentables de la gestion de patrimoine.