Journée mondiale de la presse : appel à défendre un droit fondamental

L’accès à une information fiable et vérifiée est aujourd’hui plus que jamais essentiel au fonctionnement des sociétés démocratiques. Loin d’être un simple principe, il constitue un fondement indispensable pour garantir la paix, la justice et la résilience des États face aux crises contemporaines.

Pourtant, cette base est de plus en plus fragilisée. Selon les données récentes, la liberté d’expression a reculé de 10 % à l’échelle mondiale depuis 2012. Un déclin préoccupant qui s’accompagne d’une hausse significative de l’autocensure chez les journalistes, en augmentation de 63 %. De nombreux professionnels des médias renoncent désormais à enquêter sur des sujets sensibles tels que la corruption, les violations des droits humains ou les atteintes à l’environnement.

Une impunité persistante qui fragilise l’information

Dans le même temps, l’impunité pour les crimes commis contre les journalistes reste extrêmement élevée, atteignant 85 %. Ce chiffre souligne la difficulté persistante à protéger ceux qui exercent ce métier essentiel, souvent en première ligne face aux pressions politiques, économiques ou sécuritaires.

Les conséquences de cette situation dépassent largement le cadre du journalisme. Lorsque l’information est manipulée ou restreinte, elle alimente les divisions, fragilise les institutions et mine la confiance des citoyens. À l’inverse, une information libre, indépendante et vérifiée favorise la transparence, renforce la responsabilité des dirigeants et encourage le dialogue au sein des sociétés.

Un appel mondial à défendre la liberté d’informer

Dans ce contexte, la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée chaque année le 3 mai, prend une dimension particulière. Elle rappelle l’importance de défendre activement la liberté d’expression et de soutenir les médias, considérés comme un pilier fondamental de la paix et de la démocratie.

Face aux défis actuels, l’UNESCO appelle à un engagement renouvelé des États, des institutions et de la société civile pour protéger les journalistes et garantir un accès équitable à l’information. Car au-delà des chiffres, c’est la qualité du débat public et la vitalité démocratique qui sont en jeu.

Dans un monde marqué par les tensions, les conflits et la désinformation, le rôle du journalisme apparaît plus crucial que jamais. Informer, enquêter, expliquer : autant de missions qui contribuent directement à construire des sociétés plus stables et plus justes. La paix, en effet, commence souvent par la vérité.