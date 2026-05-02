Affluence record en Chine : le rail transporte près de 25 millions de passagers en une seule journée

Le réseau ferroviaire chinois a enregistré un nouveau record de fréquentation le 1er mai, avec 24,8 millions de passagers transportés en une seule journée, selon les données du China State Railway Group. Cette performance intervient en pleine période de congés de la Fête du Travail, marquée par d’importants déplacements à travers le pays.

Ce chiffre inédit illustre l’ampleur des mobilités internes en Chine, notamment lors des grandes périodes de vacances. Les gares et les trains ont été fortement sollicités, reflétant un regain massif des voyages domestiques.

Selon un rapport publié par l’agence de presse officielle Xinhua, la tendance devrait se poursuivre dans les jours suivants. Le réseau ferroviaire national devrait ainsi transporter environ 19,7 millions de passagers le 2 mai, confirmant un niveau d’activité particulièrement élevé.

Cette affluence s’explique par les congés prolongés de la Fête du Travail, période durant laquelle des millions de Chinois se déplacent pour rendre visite à leurs proches ou partir en voyage. Le réseau ferroviaire, l’un des plus développés au monde, joue un rôle central dans ces flux massifs.

Les autorités ont mobilisé d’importants moyens pour gérer cette affluence exceptionnelle, notamment en augmentant le nombre de trains et en renforçant les capacités d’accueil dans les principales gares du pays.

Ce nouveau record témoigne de la vitalité du transport ferroviaire en Chine et de son importance stratégique pour répondre aux besoins de mobilité d’une population nombreuse, particulièrement lors des pics saisonniers.