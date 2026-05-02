— Kimi Antonelli en pole à Miami, trois fois de suite et toujours la même froideur au chrono

Miami adore le spectacle, les paillettes autour du Hard Rock Stadium et la chaleur qui colle à la combinaison. Sur la piste, Kimi Antonelli a fait ce qu’il commence à faire avec une régularité presque agaçante pour les autres : signer la pole. Troisième consécutive après la Chine et le Japon, comme un métronome qui ne rate jamais la note quand il s’agit d’un tour lancé, le jeune Italien a remis Mercedes tout en haut de la feuille des temps quand ça compte vraiment.

Pourtant, le week-end n’avait rien d’un long fleuve tranquille. Vendredi, Antonelli a été battu par Lando Norris en qualification sprint, puis a vécu une course sprint brouillonne, départ raté, pénalité de cinq secondes pour limites de piste et glissade de la 4e à la 6e place. Samedi, changement de décor : meilleur temps en Q1, battu de peu par Max Verstappen en Q2, puis seul homme sous 1’28 en Q3 dès la première cartouche, en 1’27’’798. Un chrono posé comme une pièce lourde sur la table… d’autant qu’il s’est manqué lors de son second run, laissant la porte entrouverte.

La pole, oui. Le départ, toujours le même point de friction

Et c’est là que Verstappen a flairé l’odeur du sang. Le Néerlandais, qui « retrouve des ailes » ce week-end, revient à 16 centièmes et s’installe en deuxième position, assez près pour rêver au premier virage. Derrière, Charles Leclerc et Norris composeront la deuxième ligne, tandis que George Russell et Lewis Hamilton se partagent la troisième. Dans ce tableau, une donnée pèse déjà avant même l’extinction des feux : Antonelli a montré ces derniers temps une fâcheuse tendance à rater ses envols, un détail qui, en F1, devient vite une habitude coûteuse.

Le reste de la grille raconte aussi une histoire : Oscar Piastri partira aux côtés d’un Franco Colapinto surprenant, pour la première fois en Q3 avec Alpine, juste devant Pierre Gasly, 10e, les deux Français encadrant la Red Bull d’Isack Hadjar. À Miami, circuit propice aux neutralisations et aux stratégies qui basculent en une voiture de sécurité, la pole donne un ascendant mais jamais une garantie, surtout quand la température fait danser les pneus et que le moindre faux pas se paie cash au premier freinage. Antonelli a la vitesse pure, il lui reste à transformer ce talent en autorité sur 57 tours.