EasyJet et Rolls-Royce font tourner un moteur d’avion à l’hydrogène, une promesse encore à financer

Un réacteur qui avale autre chose que du kérosène, voilà une image qui parle à tout le monde, même à ceux qui ne mettent jamais les pieds dans un cockpit. EasyJet et Rolls-Royce annoncent avoir franchi une étape nette avec des essais majeurs utilisant l’hydrogène comme carburant aéronautique, dans l’objectif affiché de réduire l’empreinte carbone de l’aviation. Dans un secteur où chaque pourcentage de CO₂ évité se négocie cher, la démonstration compte autant que le discours.

Concrètement, le programme s’étale sur quatre ans et s’appuie sur une approche progressive, essais de composants, de systèmes, puis intégration complète. Le coeur de l’annonce, c’est un moteur Pearl 15 modifié, capable de fonctionner à 100 % à l’hydrogène et d’atteindre la pleine puissance au décollage lors d’essais au sol, menés au centre spatial NASA Stennis. Les partenaires soulignent qu’un moteur moderne de cette catégorie a pu couvrir l’ensemble d’un cycle de vol au banc d’essai, y compris dans des conditions exigeantes, un jalon technique rarement atteint à ce niveau.

Un test réussi, une filière entière à construire

Un test réussi, une filière entière à construire Ce succès industriel n’a rien d’un coup de baguette magique. L’hydrogène impose ses lois physiques, faible densité volumique, réservoirs plus encombrants, logistique plus lourde, sans parler des contraintes de sécurité et de certification. Rolls-Royce met en avant l’apprentissage accumulé sur la combustion, les systèmes carburant et l’intégration moteur, pendant qu’easyJet se positionne en partenaire volontaire, une posture d’« early adopter » qui lui permet de rester dans la course sans promettre des avions dès demain matin.

Sur le terrain économique, l’équation reste épaisse. L’hydrogène bas carbone devra être produit à grande échelle, transporté, stocké souvent sous forme cryogénique puis distribué dans des aéroports équipés, tout cela sans faire exploser les coûts d’exploitation. En Europe, la pression réglementaire pousse déjà fortement les carburants d’aviation durables (SAF) via des objectifs d’incorporation, ce qui ancre le court et moyen terme dans une réalité simple, le SAF avance, même s’il est cher et rare, quand l’hydrogène réclame encore une infrastructure neuve.

Reste que ce type d’essai pèse dans la balance, parce qu’il rend tangible ce qui n’était souvent qu’un powerpoint de salon. L’hydrogène pourrait d’abord viser le court et moyen-courrier, là où les contraintes de volume et de masse sont moins pénalisantes que sur le long-courrier, et où les rotations rapides exigent une chaîne de ravitaillement parfaitement huilée. Entre la trajectoire industrielle d’Airbus sur ses concepts d’avions à hydrogène et les démonstrations moteurs de Rolls-Royce, le puzzle commence à prendre forme, avec une certitude, l’aviation de demain ne se jouera pas sur une seule solution mais sur un mélange de technologies et de choix budgétaires qui, tôt ou tard, finiront par se refléter sur le prix du billet.