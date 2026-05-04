Leipzig : une voiture fonce dans la foule. De nombreuses victimes signalées

Une voiture a percuté plusieurs piétons ce lundi dans le centre-ville de Leipzig, dans l’est de l’Allemagne. Le drame s’est produit dans le secteur de la Grimmaische Straße, une artère commerçante très fréquentée reliant l’Augustusplatz au marché central. Le véhicule aurait circulé à vive allure dans une zone piétonne avant de heurter un groupe de personnes. La police de Leipzig a confirmé que plusieurs personnes avaient été blessées, sans pouvoir immédiatement préciser le nombre exact de victimes ni les circonstances du drame.

Deux morts évoqués

Le bilan reste confus à ce stade. Le diffuseur local Radio Leipzig rapporte que deux personnes seraient mortes et que deux autres auraient été grièvement blessées. Le média local évoque également des témoignages faisant état de corps recouverts de draps sur place.

Un important dispositif de secours déployé

De nombreux véhicules de secours, policiers et pompiers ont été dépêchés sur place. Des équipes médicales ont pris en charge les blessés, tandis que les forces de l’ordre ont sécurisé la zone. Des médias locaux décrivent une intervention massive en plein cœur de Leipzig, avec une situation qualifiée d’« confuse » ou de « dynamique » par les autorités.

Les circonstances encore floues

Pour l’heure, les enquêteurs n’ont pas indiqué si le conducteur a agi volontairement, s’il s’agit d’un attentat, d’un accident, d’un malaise au volant ou d’un autre scénario. Certains témoignages relayés par des médias locaux évoquent un SUV Volkswagen endommagé aperçu dans la zone piétonne, mais ces éléments restent à confirmer officiellement. La police n’a pas encore communiqué de détails précis sur l’identité du conducteur, son état, ni sur une éventuelle interpellation. Les autorités devraient fournir de nouvelles informations dans les prochaines heures.

Leipzig sous le choc

Le drame s’est produit dans l’un des secteurs les plus fréquentés de la ville, à une heure où de nombreux passants circulaient dans les rues commerçantes. Les images et témoignages relayés localement décrivent une scène de panique, avec des passants choqués, des blessés pris en charge en urgence et un périmètre rapidement bouclé.