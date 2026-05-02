Grève dans les boutiques SFR, l’angoisse monte chez les vendeurs face au scénario d’un rachat

Samedi 2 mai, les boutiques SFR s’annoncent plus calmes que d’habitude. La CFDT, l’Unsa et la CFTC appellent les salariés à la grève, sur fond de discussions autour d’un possible rachat de l’opérateur, alors que Bouygues Telecom, Free et Orange négocieraient une reprise. Sur le terrain, l’inquiétude se lit sur les visages: derrière les forfaits et les smartphones, ce sont des emplois et des magasins qui pourraient disparaître, si le futur propriétaire décidait de tailler dans le réseau.

« On se pose la question de ce qu’on va devenir »

Dans les couloirs de SFR Distribution, environ 300 boutiques, près de 2 000 salariés et 250 indépendants, le sentiment dominant tient en une phrase, lâchée à la radio par Olivier Pinto, délégué CFDT et salarié depuis 29 ans: « On se pose la question de ce qu’on va devenir ». Les syndicats reprochent à Altice, maison mère de SFR, une communication jugée muette sur le volet social, centrée sur les projets industriels « en aucun cas » sur l’avenir des équipes, tandis que le climat interne se tend et que la direction est accusée de rester silencieuse sur les risques psychosociaux. Avec des ventes d’Altice France en recul de 8,4 % en 2025, tombées sous les 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel, la fragilité économique n’aide pas à calmer les esprits, et l’on attend désormais des garanties claires au moment où l’incertitude s’installe.