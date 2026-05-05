Ukraine : Poutine et Zelensky annoncent des cessez-le-feu concurrents pour le Jour de la Victoire

Les présidents Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky ont annoncé des cessez-le-feu distincts dans le conflit en Ukraine, à l’approche des commémorations du Jour de la Victoire, illustrant une nouvelle fois leurs divergences profondes.

Moscou a décrété une trêve de deux jours, les 8 et 9 mai, à l’occasion du 81e anniversaire de la victoire soviétique lors de la Seconde Guerre mondiale. Cette période est hautement symbolique en Russie, où elle donne lieu à d’importantes cérémonies nationales.

De son côté, Ukraine a proposé un calendrier différent. Volodymyr Zelensky a annoncé un cessez-le-feu qui débuterait plus tôt, dans la nuit du 5 au 6 mai, marquant ainsi une réponse directe à l’initiative russe.

Les autorités russes ont toutefois averti que toute violation de leur trêve pourrait entraîner des représailles, évoquant notamment le risque d’attaques massives si l’Ukraine ne s’y conforme pas.

Cette situation met en évidence l’absence de coordination entre les deux camps, chacun cherchant à imposer son propre cadre pour une pause dans les combats, sans véritable accord mutuel.

Alors que la guerre se poursuit, ces annonces concurrentes soulignent les difficultés persistantes à instaurer une trêve durable, même à l’occasion d’événements symboliques majeurs.