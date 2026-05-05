Frappes iraniennes : Londres hausse le ton et appelle à éviter l’embrasement au Moyen-Orient

Le Royaume-Uni a fermement condamné les frappes de drones et de missiles menées par l’Iran contre les Émirats arabes unis, dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a exprimé lundi sa vive inquiétude face à cette escalade militaire.

Selon un communiqué de son cabinet, Keir Starmer a dénoncé ces attaques et exhorté Téhéran à privilégier la voie diplomatique. Le chef du gouvernement britannique a insisté sur la nécessité d’éviter une aggravation du conflit dans une région déjà marquée par de multiples crises.

Cette réaction intervient alors que le Premier ministre est en déplacement dans le Golfe, où il cherche à renforcer les relations avec les partenaires régionaux du Royaume-Uni. Sa présence dans la région souligne l’importance stratégique accordée par Londres à la stabilité du Moyen-Orient.

Les autorités britanniques n’ont pas donné davantage de détails sur les conséquences précises des frappes, mais leur condamnation s’inscrit dans une série de réactions internationales face aux actions militaires iraniennes.

Londres appelle désormais à une désescalade rapide et à un retour au dialogue, estimant que seule une solution diplomatique peut prévenir une détérioration plus large de la situation sécuritaire dans la région.