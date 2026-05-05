Météo : retour de la pluie au nord et des orages au sud, la France change brutalement d’ambiance

Ce mardi 5 mai marque un net changement de temps sur la France après plusieurs semaines particulièrement sèches et douces. Une dépression venue de l’Atlantique apporte un ciel souvent gris et pluvieux sur la moitié nord, tandis que le sud reste sous une atmosphère instable avec des averses et des orages parfois soutenus près des reliefs.

Ces pluies sont attendues avec soulagement dans de nombreuses régions touchées par une sécheresse de surface depuis avril. Même si elles ne suffiront pas à combler totalement le déficit hydrique, elles permettront d’humidifier les sols. Dans le sud, des orages localement actifs pourront éclater avec de fortes pluies, quelques rafales et un risque de neige en montagne dès 1700 mètres d’altitude.

Les températures repartent à la baisse sur l’ensemble du pays sous l’effet d’un vent océanique plus frais et d’une goutte froide en altitude. Le ressenti devient nettement moins printanier, avec des valeurs désormais souvent inférieures aux normales de saison.