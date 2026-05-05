Festival de Cannes 2026 : le jury de Park Chan-wook place Demi Moore, Chloé Zhao et Stellan Skarsgård au cœur de la compétition

Le Festival de Cannes 2026 a dévoilé le jury chargé de départager les films de la compétition officielle. Pour cette 79e édition, la présidence revient au réalisateur sud-coréen Park Chan-wook, figure du cinéma contemporain et habitué de la Croisette. Récompensé à Cannes à plusieurs reprises, notamment pour Old Boy et Decision to Leave, le cinéaste dirigera les débats d’un jury international de neuf membres.

Ce jury aura la mission de désigner le palmarès de cette édition 2026, dont la très convoitée Palme d’or, qui sera remise lors de la cérémonie de clôture, le 23 mai. Le choix de Park Chan-wook donne d’emblée une couleur cinéphile forte à cette sélection, entre exigence formelle, goût du récit et regard international sur le cinéma.

Demi Moore, Chloé Zhao et Stellan Skarsgård, trois noms qui donnent le ton

Parmi les personnalités les plus attendues figure Demi Moore. L’actrice américaine, revenue au premier plan ces dernières années, apporte au jury une présence hollywoodienne très identifiable. Son parcours, entre cinéma populaire, rôles cultes et propositions plus audacieuses, en fait l’une des figures les plus scrutées de cette composition.

À ses côtés, Chloé Zhao incarne une autre facette du cinéma mondial. La réalisatrice sino-américaine, consacrée pour Nomadland, est associée à un cinéma sensible, contemplatif et profondément ancré dans les trajectoires humaines. Sa présence devrait apporter au jury une attention particulière aux récits intimes, aux paysages émotionnels et aux formes hybrides du cinéma contemporain.

Le jury comptera également Stellan Skarsgård, acteur suédois à la carrière internationale impressionnante. Passé avec aisance du cinéma d’auteur européen aux grandes productions hollywoodiennes, il représente une passerelle entre plusieurs traditions de jeu et plusieurs industries cinématographiques. Sa longue expérience d’acteur devrait peser dans les discussions autour de l’interprétation, de la direction artistique et de la puissance dramatique des œuvres en compétition.

Un jury ouvert, politique et résolument international

La composition du jury ne se limite pas à ses noms les plus médiatiques. Elle affirme aussi une volonté d’équilibre entre continents, générations et sensibilités artistiques. L’actrice Ruth Negga, née en Éthiopie et élevée en Irlande, rejoint le jury avec un parcours marqué par des rôles puissants au théâtre comme au cinéma. Son jeu, souvent salué pour sa précision et son intensité, l’installe parmi les personnalités les plus singulières de cette édition.

La réalisatrice belge Laura Wandel fera également partie du jury. Révélée par un cinéma attentif à l’enfance, à la violence sociale et aux tensions silencieuses du quotidien, elle apporte un regard d’autrice européen, sensible aux écritures sobres et aux mises en scène tendues. Sa présence souligne l’importance accordée aux cinéastes émergents ou confirmés hors des grands circuits industriels.

Le Chili sera représenté par Diego Céspedes, réalisateur et scénariste dont le cinéma s’inscrit dans une nouvelle génération latino-américaine attentive aux marges, aux identités et aux récits de transformation. Son arrivée dans le jury renforce la dimension géographique et artistique très large de cette composition.

Isaach De Bankolé et Paul Laverty, deux parcours de cinéma engagé

L’acteur Isaach De Bankolé, né en Côte d’Ivoire et installé dans une carrière internationale, fait aussi partie des membres du jury. Collaborateur de cinéastes majeurs, il a construit un parcours entre cinéma africain, européen et américain. Sa présence apporte une voix précieuse, à la croisée de plusieurs cultures cinématographiques.

Le scénariste écossais Paul Laverty complète ce jury. Connu pour sa collaboration de longue date avec Ken Loach, il est associé à un cinéma social, politique et profondément humaniste. Son regard de scénariste devrait particulièrement compter dans l’évaluation de la construction narrative, de la cohérence des personnages et de la portée sociale des films.

Une Palme d’or sous haute attention

Avec Park Chan-wook, Demi Moore, Chloé Zhao, Stellan Skarsgård, Ruth Negga, Laura Wandel, Diego Céspedes, Isaach De Bankolé et Paul Laverty, le Festival de Cannes 2026 réunit un jury à la fois prestigieux, cinéphile et ouvert sur le monde. Cette composition mêle actrices et acteurs reconnus, cinéastes primés, scénaristes engagés et personnalités venues d’horizons très différents.

Leur verdict sera attendu le 23 mai, au terme d’une édition qui devra couronner le film appelé à succéder au précédent lauréat de la Palme d’or.