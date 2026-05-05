Dans le Cher, les agriculteurs comptent les dégâts après le teknival près de Bourges

Mardi matin, la musique s’est tue mais le silence ne rassure pas tout le monde dans le Cher. Près de Bourges, le teknival installé sur un terrain militaire a attiré jusqu’à 20 000 participants et, autour, les exploitants agricoles regardent leurs parcelles avec une inquiétude très concrète. Régis Berrouet, membre du comité directeur de la Coordination rurale et vice-président de la Chambre d’agriculture du Cher, parle déjà de « milliers d’euros » de dommages potentiels, au moment où environ 200 voitures se trouvaient encore sur place selon les informations disponibles.

Champs labourés, nerfs à vif

Sur le terrain, les récits se ressemblent: des départs précipités dès dimanche, des automobilistes qui tentent d’échapper aux forces de l’ordre et coupent tout droit, à travers champs et parfois jusque dans des cours privées. Résultat, des cultures abîmées et une crainte qui monte à mesure que le rassemblement se vide, avec le matériel à évacuer et des derniers départs jugés « un peu anxiogènes » par les agriculteurs. La gendarmerie nationale assure que la musique est désormais arrêtée, reste l’autre bruit, celui des pneus et des moteurs qui cherchent la sortie.

L’épisode, lui, a aussi laissé des traces côté ordre public: dans la nuit de lundi à mardi, entre 3h45 et 4h30, des heurts ont éclaté avec tirs de mortiers et jets de projectiles, dont des boules de pétanque et des cocktails Molotov, sans oublier l’usage d’un véhicule bélier, selon la gendarmerie. Deux gendarmes ont été légèrement blessés lors de ces affrontements, portant à six le nombre de blessés depuis vendredi. Une plainte collective d’une dizaine d’agriculteurs est en préparation et la Coordination rurale, comme la Chambre d’agriculture, annonce des démarches en justice avec constitution de partie civile, avant une visite destinée à chiffrer précisément l’addition… et à mesurer ce que cette séquence laissera, au-delà de la boue et des ornières, dans les relations déjà tendues entre festivités sauvages et territoires ruraux.