À Paris, un animateur périscolaire face au tribunal pour des faits visant des élèves de CM2

Ce mardi, au tribunal correctionnel de Paris, un animateur périscolaire employé par la Ville doit répondre d’accusations lourdes, à hauteur d’enfance. L’homme, âgé de 47 ans, est jugé pour des faits présumés commis en 2024 à l’école primaire Titon, dans le 11e arrondissement. Le dossier évoque un harcèlement sexuel qui aurait visé neuf fillettes, alors en CM2, et des agressions sexuelles dénoncées par trois d’entre elles.

Dans les récits recueillis, les mêmes scènes reviennent, insistantes. Des surnoms jugés ambigus, des contacts physiques imposés, des remarques à caractère sexuel, ce mélange trouble qui brouille les limites quand on a 9 ou 10 ans et qu’on cherche juste à finir la journée sans histoire. Les plaignantes parlent aussi d’un atelier « manga » où auraient été réalisés des dessins d’adolescentes hypersexualisées, et de faits divers à connotation sexuelle rapportés aux enfants, comme si l’on testait peu à peu ce qui passe, ce qui choque, ce qui fait taire.

Des enfants à l’origine de l’alerte

Fait marquant, dans cette affaire, l’alerte n’aurait pas été donnée par des adultes du périscolaire. Selon les éléments rapportés, ce sont les fillettes elles-mêmes qui se sont tournées vers la directrice de l’établissement, déclenchant la chaîne officielle, puis l’information des responsables municipaux. La brigade des mineurs a ensuite recueilli leur parole dans le cadre de l’enquête, une étape toujours délicate où chaque mot compte, chaque hésitation aussi.

Suspendu de ses fonctions, l’animateur est aujourd’hui soumis à un contrôle judiciaire avec interdiction d’exercer auprès de mineurs et obligation de soins. Présumé innocent, il conteste les infractions, évoque des propos « bêtes et maladroites » et de simples « accolades », allant jusqu’à attribuer les accusations à des jalousies entre élèves. Au tribunal, cette ligne de défense se frottera à la cohérence des témoignages, au contexte scolaire, et à ce que la justice parvient, ou non, à établir.

Dans les couloirs d’une école, la confiance est un fil fin, presque invisible, et quand il se rompt, il laisse des traces. Des parents disent attendre du procès qu’il mette des mots sur les responsabilités et qu’il mesure l’effet du comportement reproché sur leurs enfants, au-delà des qualifications pénales. Reste une perspective qui dépasse ce dossier, discrète mais tenace, celle des garde-fous dans le périscolaire et de la vigilance quotidienne, là où l’école se prolonge sans toujours être surveillée de la même manière.