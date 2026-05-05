EDF teste des tarifs d’électricité modulables pour pousser les foyers à déplacer leur consommation

C’est une petite révolution tranquille dans la cuisine et le salon des Français. EDF va lancer une expérimentation de grilles tarifaires modulables auprès de 6.600 foyers, tirés au sort parmi les abonnés au tarif réglementé « bleu » en option de base, selon un décret publié au Journal officiel.

L’idée est simple sur le papier: payer potentiellement moins cher, à condition d’accepter que le prix de l’électricité varie selon les moments, et donc de décaler certains usages quand le réseau est sous tension ou, au contraire, quand l’électricité abonde, notamment grâce au solaire.

Des « signaux tarifaires » pour lisser les pointes

Concrètement, Enedis collectera la « courbe de charge » des participants, un relevé fin de la consommation par tranches de trente minutes, transmis ensuite à EDF pour analyse. Certains ménages pourraient aussi servir de groupe témoin, sans recevoir de « signaux tarifaires », afin de comparer les comportements. L’expérience est encadrée: la facture finale ne pourra pas dépasser ce qu’aurait payé le client en restant sur son offre classique, ce qui limite le risque financier pour les foyers concernés. Les ménages sélectionnés seront prévenus au moins quatre mois à l’avance et disposeront de trois mois pour refuser de participer.

Derrière ce test, il y a un mot que les acteurs du système électrique répètent comme un refrain depuis les hivers tendus: flexibilité. Déplacer quelques pourcents de consommation aux heures de pointe peut éviter d’activer des moyens de production plus coûteux, et parfois plus émetteurs, tout en soulageant le réseau. EDF ne part pas de zéro, avec les précédents de Tempo ou de l’ancien EJP, mais l’époque a changé: compteurs communicants, notifications, pilotage des chauffe-eau ou de la recharge de véhicule électrique… La phase d’expérimentation est autorisée jusqu’au 1er octobre 2027 et devra déboucher sur un rapport remis au ministre chargé de l’énergie et à la Commission de régulation de l’énergie, avec en toile de fond une question très française: jusqu’où les ménages accepteront-ils d’ajuster leur quotidien pour payer moins, à mesure que les tarifs deviennent plus « intelligents » et moins prévisibles.