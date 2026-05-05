Hongrie : un magnat des médias proche d’Orbán propose de céder ses entreprises à l’État après un tournant politique

Un influent homme d’affaires hongrois du secteur des médias, lié au gouvernement sortant de Viktor Orbán, a proposé de céder ses entreprises à l’État dans un contexte de transition politique majeure. Cette initiative intervient après la défaite électorale du dirigeant nationaliste et l’arrivée imminente d’un nouveau gouvernement.

Gyula Balasy, propriétaire de plusieurs sociétés de communication ayant conçu des campagnes gouvernementales pendant plus d’une décennie, a annoncé cette proposition lors d’une interview. Ses entreprises avaient bénéficié de contrats publics importants sous l’ère Orbán.

Ce geste marque un revirement notable de la part d’un acteur économique de premier plan étroitement associé au pouvoir précédent. Il intervient alors que le nouveau Premier ministre élu, Peter Magyar, s’apprête à entrer en fonction.

Peter Magyar, dont le parti centriste Tisza a remporté une victoire écrasante, a fait de la lutte contre la corruption et de la révision des contrats publics une priorité. Il a également promis de récupérer ce qu’il considère comme des actifs publics indûment accaparés.

La proposition de Gyula Balasy pourrait ainsi être perçue comme une tentative d’anticiper les changements à venir et de s’adapter à un nouvel environnement politique plus exigeant en matière de transparence.

Ce développement souligne l’ampleur du bouleversement politique en Hongrie, où la fin de 16 années de pouvoir de Viktor Orbán ouvre une période d’incertitude et de recomposition, tant sur le plan politique qu’économique.