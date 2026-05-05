Obésité : Novo Nordisk sous pression face à la montée en puissance d’Eli Lilly et à la guerre des prix

Le laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk connaît une forte demande initiale pour sa nouvelle pilule amaigrissante, mais se retrouve désormais confronté à une concurrence accrue et à une guerre des prix sur le marché des traitements contre l’obésité. Les investisseurs attendent des résultats concrets pour confirmer la solidité de sa stratégie.

Cette dynamique intervient alors que son principal rival américain Eli Lilly a obtenu l’approbation aux États-Unis pour sa propre pilule contre l’obésité, renforçant ainsi la compétition entre les deux groupes sur un marché en pleine expansion.

Novo Nordisk doit publier ses résultats du premier trimestre mercredi, une échéance très attendue par les marchés. L’entreprise mise fortement sur ses nouveaux traitements pour consolider sa position dans un secteur devenu stratégique, où la demande mondiale est en forte croissance.

Cependant, la pression sur les prix, notamment aux États-Unis, complique les perspectives de rentabilité. Les investisseurs s’interrogent sur la capacité du groupe à compenser cette érosion potentielle des marges par une hausse des volumes de prescriptions.

Le laboratoire danois traverse déjà une période délicate, marquée par des résultats cliniques jugés décevants pour certains médicaments de nouvelle génération, des révisions à la baisse de ses prévisions et des changements de direction. La capitalisation boursière du groupe a ainsi fortement reculé depuis son pic de 2024.

Malgré cette situation, Novo Nordisk reste un acteur central du marché mondial des traitements contre l’obésité, un segment dont les ventes pourraient atteindre des niveaux records dans les prochaines années, mais dont l’équilibre économique reste désormais étroitement surveillé par les investisseurs.