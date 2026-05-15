Le directeur de la CIA reçu à La Havane dans un contexte de fortes tensions entre Washington et Cuba

Une délégation américaine conduite par John Ratcliffe, directeur de la CIA, a rencontré jeudi de hauts responsables cubains à La Havane, selon un communiqué du gouvernement cubain. Cette visite intervient alors que les relations entre les deux pays connaissent une nouvelle phase de tensions liées notamment au blocus américain du carburant imposé à l’île.

La délégation américaine a notamment échangé avec des représentants du ministère cubain de l’Intérieur. Les autorités cubaines ont affirmé durant cette réunion que Cuba ne représentait « aucune menace » pour la sécurité nationale des États-Unis.

Selon le communiqué officiel publié par La Havane, les deux parties ont également exprimé leur volonté de développer une coopération policière et sécuritaire dans l’intérêt de la stabilité régionale et internationale. Cette ouverture intervient malgré des décennies de relations extrêmement tendues entre les deux pays.

Depuis son retour à la Maison Blanche, le président Donald Trump a renforcé la pression sur le gouvernement cubain. Washington a récemment accentué les restrictions visant les approvisionnements énergétiques de l’île, aggravant une crise déjà profonde.

Le blocus américain du carburant a provoqué d’importantes pénuries à Cuba, entraînant des coupures d’électricité récurrentes et des manifestations à La Havane. Les difficultés économiques alimentent un climat social de plus en plus tendu sur l’île.

Malgré ces tensions, Donald Trump avait récemment évoqué la possibilité d’un dialogue entre les deux pays. La rencontre entre les responsables américains et cubains pourrait ainsi marquer une tentative prudente de rétablir certains canaux de communication sur les questions de sécurité et de stabilité régionale.