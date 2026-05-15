Des experts de l’ONU interpellent Starbucks et Washington sur les droits syndicaux

Des experts des Nations unies spécialisés dans les droits de l’homme ont demandé des explications à Starbucks et au gouvernement américain concernant des accusations d’atteinte aux droits syndicaux dans l’entreprise, selon une lettre rendue publique cette semaine.

Le document, daté du 10 mars, évoque des informations faisant état de « menaces, harcèlement et intimidations continus et généralisés » contre des employés de Starbucks impliqués dans des activités syndicales depuis 2021. Les experts affirment que certains incidents se seraient produits dans plusieurs États américains, où la police aurait été appelée contre des salariés participant à des piquets de grève, des distributions de tracts ou d’autres actions de protestation.

Selon ces experts de l’ONU, les faits allégués pourraient constituer des violations des droits à la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association protégés par le droit international.

Le conflit social entre Starbucks et les baristas syndiqués dure depuis plusieurs années. Les négociations avaient échoué au début de 2025 avant de reprendre récemment. L’entreprise affirme que les magasins syndiqués représentent environ 4 % de ses établissements américains.

Dans une déclaration transmise à Reuters, Starbucks a assuré mener des discussions « actives et de bonne foi » avec le syndicat. Le groupe met en avant ses propositions de convention collective ainsi que ses avantages sociaux, notamment l’assurance santé et l’accès à des programmes universitaires pour certains employés.

L’affaire intervient alors que plusieurs sociétés de conseil aux actionnaires ont récemment averti des risques liés aux tensions sociales au sein du groupe, même si la majorité des actionnaires continue pour l’instant de soutenir la direction.