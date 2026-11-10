Les négociations trilatérales entre la Russie, l'Ukraine et les États-Unis reprennent à Abou Dhabi, mais les espoirs de progrès demeurent limités. Les discussions, axées sur la sécurité post-guerre et des efforts humanitaires, sont marquées par le scepticisme face aux intentions de Moscou et à l'impact d'une présence européenne en tant qu'observateurs.

Russie, Ukraine et États-Unis se retrouvent mardi et mercredi à Abou Dhabi pour une nouvelle série de négociations sur le conflit ukrainien. Les observateurs restent prudents quant aux chances d’avancées concrètes.

Après plusieurs mois d’interruption, les négociations trilatérales sur la guerre en Ukraine reprennent aux Émirats arabes unis. L’envoyé spécial américain Steve Witkoff avait annoncé la semaine dernière la tenue de ces discussions à Abou Dhabi, centrées selon lui sur « les arrangements de sécurité d’après-guerre, la désescalade, les efforts humanitaires et les prochaines étapes vers la paix ».

Du côté ukrainien, le président Volodymyr Zelensky a défini ses priorités : obtenir des garanties de sécurité, instaurer une trêve sur les infrastructures énergétiques, rouvrir la mer Noire, élargir les échanges de prisonniers et préparer une rencontre au sommet entre les dirigeants ukrainien, américain et russe. La délégation de Kiev sera conduite par Rustem Umerov, chef du Service de renseignement extérieur ukrainien, accompagné du député Davyd Arakhamia et de responsables diplomatiques et militaires.

Arakhamia, joint avant son départ, a tempéré les attentes : « Je ne pense pas qu’il y aura une percée, après une si longue interruption du processus de négociation. Le simple fait que des pourparlers trilatéraux reprennent peut déjà être considéré comme un succès. »

La délégation russe est menée par Vladimir Medinski, conseiller du président Vladimir Poutine et habitué des négociations avec Kiev, entouré de hauts responsables militaires et des services de renseignement. Côté américain, Steve Witkoff sera rejoint par Jared Kushner, gendre du président Donald Trump et envoyé spécial.

Des représentants européens participeront à des formats distincts, sans être formellement intégrés aux négociations sur un éventuel accord de paix. Parmi eux figurent Günter Sautter, conseiller diplomatique du chancelier allemand Friedrich Merz, Emmanuel Bonne, directeur du service diplomatique de l’Élysée, Jonathan Powell, conseiller britannique à la sécurité nationale, et Fabrizio Saggio, conseiller diplomatique de la présidente du Conseil italienne Giorgia Meloni. Björn Seibert, directeur de cabinet d’Ursula von der Leyen à la Commission européenne, et Geoffrey van Leeuwen, directeur de cabinet du secrétaire général de l’OTAN Mark Rutte, seront également présents.

Hanna Shelest, directrice des études de sécurité au réseau de politique étrangère Ukrainian Prism, estime que ces représentants européens joueront « au mieux un rôle d’observateurs ». Elle rappelle que Moscou a jusqu’ici cherché à cantonner les discussions à un face-à-face avec Washington, afin de maintenir l’image d’un dialogue « entre deux superpuissances » et d’accroître la pression sur les États-Unis. « Je doute que la délégation russe laisse les Européens avoir leur mot à dire », dit-elle.

La chercheuse se montre également sceptique sur les intentions réelles de Moscou : « L’expérience des dernières années nous a appris que dès que Medinski conduit les négociations, l’objectif devient de montrer aux États-Unis que la Russie est prête à parler, sans pour autant aboutir à un accord. » Elle note toutefois un signal « assez positif » dans la présence d’officiers de renseignement de haut rang au sein de la délégation russe, qui pourrait ouvrir la voie à des discussions plus substantielles sur des échanges de prisonniers ou des pauses humanitaires localisées.

Un précédent retient l’attention des négociateurs : la trêve temporaire obtenue fin octobre dans la région de Kherson, autour de la ville d’Oleshky, occupée par la Russie, qui avait permis l’acheminement d’aide humanitaire et l’évacuation de civils. Ivan Us, expert en diplomatie économique à l’Institut national ukrainien d’études stratégiques, estime que ce modèle pourrait servir de base à d’autres cessez-le-feu humanitaires locaux. Il souligne toutefois que la Russie avait poursuivi ses attaques pendant cette trêve et profité de la pause pour renforcer ses positions autour de la ville.

Donald Trump a évoqué la semaine dernière un « grand et beau accord » susceptible d’impliquer « toute l’Europe », après un entretien avec l’envoyé russe Kirill Dmitriev. Jared Kushner a précisé que cette nouvelle architecture de sécurité reposerait sur des consultations permanentes, des communications de crise fiables, une plus grande transparence militaire et un cadre durable pour la stabilité européenne. Des formulations que Hanna Shelest juge peu novatrices : « Ces points ne contiennent rien que les Russes ne disent depuis 2009. »