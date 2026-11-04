MONDE

Ukraine : Moscou confirme sa participation aux négociations trilatérales d’Abou Dhabi

Par

2 minutes de lecture

Ukraine : Moscou confirme sa participation aux négociations trilatérales d’Abou Dhabi
Ukraine : Moscou confirme sa participation aux négociations trilatérales d’Abou Dhabi

La Russie a officialisé mardi sa présence aux pourparlers prévus les 10 et 11 novembre aux Émirats arabes unis, en présence de délégations ukrainienne et américaine. Une reprise diplomatique attendue après plusieurs mois de gel du dossier.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a confirmé mardi 3 novembre que Moscou enverrait bien une délégation à Abou Dhabi pour des négociations trilatérales avec Kiev et Washington. « Oui, je peux confirmer cette date. Une délégation russe se rendra effectivement à Abou Dhabi, les 10 et 11 novembre, et participera aux négociations trilatérales », a-t-il déclaré. Le négociateur Vladimir Medinski, qui avait déjà conduit la délégation russe lors du précédent cycle de discussions, en prendra à nouveau la tête.

Ces pourparlers avaient été annoncés la veille par l’émissaire américain Steve Witkoff, qui a précisé sur le réseau social X que les discussions porteraient sur « les dispositions de sécurité d’après-guerre, la désescalade, les efforts humanitaires et les prochaines étapes vers la paix ». Witkoff a également indiqué que les négociateurs américains se rendraient à Bruxelles dans la semaine pour y rencontrer des représentants de la France, de l’Allemagne, du Royaume-Uni, de l’Union européenne et de l’OTAN, afin d’aborder les garanties de sécurité pour l’Ukraine.

La dernière rencontre entre les trois parties remontait à la mi-février, à Genève, sans qu’aucun accord n’ait pu être trouvé. Le processus avait ensuite été suspendu, le conflit au Moyen-Orient ayant relégué le dossier ukrainien au second plan des priorités de l’administration américaine pendant plusieurs mois.

Les obstacles restent considérables. Moscou conditionne toute avancée diplomatique au retrait complet des forces ukrainiennes de la région de Donetsk, une exigence que Kiev refuse catégoriquement, jugeant qu’une telle concession exposerait le pays à de nouvelles offensives russes. Ce conflit, déclenché par l’invasion russe à grande échelle de février 2022, demeure la guerre la plus meurtrière sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale.

Partager cet article

La rédaction d’Entrevue

Publié sous la responsabilité de la rédaction d’Entrevue, selon notre charte éditoriale. Nos journalistes peuvent s’appuyer sur des outils d’intelligence artificielle.

Découvrir la rédaction Signaler une erreur

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Réagir à l’article

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

Plus de MONDE

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une