La Russie participera aux négociations trilatérales à Abou Dhabi les 10 et 11 novembre, aux côtés des délégations ukrainienne et américaine. Ces discussions visent à aborder des enjeux de sécurité et de paix après de longs mois de gel. Les positions demeurent toutefois opposées, notamment concernant la région de Donetsk.

La Russie a officialisé mardi sa présence aux pourparlers prévus les 10 et 11 novembre aux Émirats arabes unis, en présence de délégations ukrainienne et américaine. Une reprise diplomatique attendue après plusieurs mois de gel du dossier.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a confirmé mardi 3 novembre que Moscou enverrait bien une délégation à Abou Dhabi pour des négociations trilatérales avec Kiev et Washington. « Oui, je peux confirmer cette date. Une délégation russe se rendra effectivement à Abou Dhabi, les 10 et 11 novembre, et participera aux négociations trilatérales », a-t-il déclaré. Le négociateur Vladimir Medinski, qui avait déjà conduit la délégation russe lors du précédent cycle de discussions, en prendra à nouveau la tête.

Ces pourparlers avaient été annoncés la veille par l’émissaire américain Steve Witkoff, qui a précisé sur le réseau social X que les discussions porteraient sur « les dispositions de sécurité d’après-guerre, la désescalade, les efforts humanitaires et les prochaines étapes vers la paix ». Witkoff a également indiqué que les négociateurs américains se rendraient à Bruxelles dans la semaine pour y rencontrer des représentants de la France, de l’Allemagne, du Royaume-Uni, de l’Union européenne et de l’OTAN, afin d’aborder les garanties de sécurité pour l’Ukraine.

La dernière rencontre entre les trois parties remontait à la mi-février, à Genève, sans qu’aucun accord n’ait pu être trouvé. Le processus avait ensuite été suspendu, le conflit au Moyen-Orient ayant relégué le dossier ukrainien au second plan des priorités de l’administration américaine pendant plusieurs mois.

Les obstacles restent considérables. Moscou conditionne toute avancée diplomatique au retrait complet des forces ukrainiennes de la région de Donetsk, une exigence que Kiev refuse catégoriquement, jugeant qu’une telle concession exposerait le pays à de nouvelles offensives russes. Ce conflit, déclenché par l’invasion russe à grande échelle de février 2022, demeure la guerre la plus meurtrière sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale.