La ministre de l'Intérieur britannique, Shabana Mahmood, remanie son projet de réforme de l'immigration, après des critiques au sein du Parti travailliste. Initialement, la réforme prévoyait une période d'attente de quinze ans pour certains travailleurs avant d'accéder à la résidence permanente, mais des tensions politiques émergent face à ce changement.

La ministre britannique de l’Intérieur, Shabana Mahmood, s’apprête à présenter une version remaniée de sa réforme de l’immigration légale. Son projet initial prévoyait notamment d’allonger jusqu’à quinze ans la période nécessaire à certains travailleurs étrangers pour obtenir un droit de résidence permanent. Mais face aux critiques d’une partie du Parti travailliste, le gouvernement a été contraint de revoir plusieurs dispositions. Un changement de cap qui pourrait relancer les tensions politiques autour de l’immigration au Royaume-Uni.

Le gouvernement britannique cherche un nouvel équilibre sur l’immigration légale. Après plusieurs mois de débats, Shabana Mahmood doit préciser les modifications apportées à son projet de réforme des conditions d’accès à la résidence permanente. Cette question concerne directement les étrangers installés légalement au Royaume-Uni, notamment les salariés recrutés dans les secteurs de la santé, de l’aide à domicile et des services. Pour ces travailleurs, les règles déterminent le nombre d’années nécessaires avant de pouvoir demander une autorisation de séjour sans limitation de durée, appelée Indefinite Leave to Remain (ILR).

Le projet présenté en novembre 2025 reposait sur un principe : rendre l’accès à la résidence permanente plus exigeant, en tenant notamment compte des revenus et de la contribution économique des migrants. La ministre envisageait une période de quinze ans pour certaines catégories de travailleurs faiblement rémunérés, contre cinq ans généralement prévus dans le système antérieur. Cette orientation devait permettre, selon le ministère de l’Intérieur, de limiter les dépenses publiques futures et de mieux contrôler les conséquences de l’immigration sur les services publics.

Une réforme contestée jusque dans les rangs travaillistes

Les propositions de Shabana Mahmood ont provoqué une forte mobilisation. Environ 200 000 personnes ont participé à la consultation gouvernementale, dont près de 140 000 titulaires de visas. Cette participation témoigne de l’inquiétude des étrangers qui vivent et travaillent déjà au Royaume-Uni et redoutent de voir leurs perspectives de résidence permanente profondément modifiées.

Les critiques se sont également multipliées au sein du Parti travailliste. Environ une centaine de députés ont exprimé leurs réserves sur la réforme. L’une des principales objections concerne l’application de nouvelles règles aux personnes arrivées sous un régime différent. Angela Rayner, revenue depuis au gouvernement comme ministre du Logement, avait notamment dénoncé en mars une approche qu’elle jugeait contraire aux valeurs britanniques. Selon elle, modifier les conditions de séjour après l’installation des migrants revenait à changer les règles en cours de route.

Cette question constitue l’un des principaux points de friction. Des milliers de travailleurs étrangers ont organisé leur vie professionnelle et familiale en fonction des conditions applicables au moment de leur arrivée. Un allongement de la période d’attente pourrait retarder leur accès à un statut stable, tout en prolongeant leur dépendance aux renouvellements de visas et aux conditions imposées par leur employeur.

Le gouvernement invoque le coût de l’immigration

Shabana Mahmood justifie sa volonté de réforme par l’ampleur des arrivées enregistrées au Royaume-Uni ces dernières années. Selon les chiffres qu’elle a présentés, le solde migratoire cumulé entre 2021 et 2024 aurait atteint 2,6 millions de personnes. La ministre considère que cette évolution rapide a profondément modifié les besoins du pays en matière de logements, de services publics et de dépenses sociales.

Elle s’inquiète particulièrement de la situation des travailleurs faiblement rémunérés qui arrivent avec des membres de leur famille ne disposant pas d’un emploi. Le gouvernement estime que certains de ces ménages pourraient représenter un coût important pour les finances publiques une fois leur résidence permanente obtenue. La ministre a notamment évoqué une estimation de dix milliards de livres de coûts à long terme pour les contribuables.

Ce chiffre fait toutefois débat. Le groupe de réflexion britannique Institute for Public Policy Research (IPPR) conteste l’idée selon laquelle le report de l’accès à la résidence permanente permettrait de réaliser des économies équivalentes. L’organisme souligne que les dix milliards de livres évoqués comprennent des dépenses de très long terme, notamment liées aux retraites et aux soins, qui ne disparaîtraient pas nécessairement si les travailleurs obtenaient leur statut permanent quelques années plus tard.

La pression politique de Reform UK et des conservateurs

La réforme intervient dans un contexte de concurrence politique particulièrement forte sur les questions migratoires. Le parti Reform UK a placé la réduction de l’immigration au centre de son discours, contribuant à accentuer la pression sur le gouvernement travailliste. Le Parti conservateur reproche également au Labour de ne pas aller suffisamment loin dans le contrôle des arrivées et de modifier ses positions sous la pression de ses propres députés.

Les conservateurs pourraient désormais dénoncer un recul de Shabana Mahmood. Selon Chris Mason, rédacteur politique de la BBC, certains responsables du parti considèrent déjà les modifications annoncées comme un revirement embarrassant pour la ministre. Ils s’interrogent également sur la solidité juridique du dispositif, notamment si le gouvernement choisit de modifier les règles par voie réglementaire plutôt que par une nouvelle loi examinée au Parlement.

Pour le Parti travailliste, l’enjeu consiste à concilier deux objectifs difficiles : répondre aux préoccupations d’une partie de l’opinion publique concernant l’immigration et préserver les droits des personnes qui contribuent déjà à l’économie britannique. Le gouvernement doit également tenir compte des besoins de recrutement dans plusieurs secteurs, particulièrement les métiers du soin et de l’accompagnement des personnes âgées.

Des conséquences importantes pour les étrangers installés au Royaume-Uni

Au-delà des affrontements politiques, les changements envisagés pourraient avoir des conséquences concrètes sur la vie de nombreux résidents étrangers. L’accès à l’ILR représente une étape importante dans un parcours d’installation. Il permet généralement de vivre et de travailler au Royaume-Uni sans devoir renouveler régulièrement son visa, sous réserve des règles applicables. Il peut également constituer une étape vers une éventuelle demande de nationalité britannique.

L’incertitude entourant les nouvelles conditions inquiète donc les travailleurs qui approchent de la durée de résidence actuellement exigée. Les modalités transitoires seront particulièrement importantes pour déterminer si les personnes déjà présentes sur le territoire pourront bénéficier des anciennes règles ou devront satisfaire aux nouvelles exigences.

La présentation de la version révisée du projet permettra de mesurer l’ampleur des concessions accordées par Shabana Mahmood. La ministre entend défendre une réforme qu’elle juge plus équitable pour les citoyens britanniques comme pour les nouveaux arrivants. Mais les critiques venues de la gauche travailliste et de l’opposition conservatrice montrent que le débat est loin d’être clos. Au Royaume-Uni, l’immigration légale demeure l’un des dossiers les plus sensibles du gouvernement, à la croisée des enjeux économiques, sociaux et électoraux.