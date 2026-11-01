L'aéroport de Jersey subit des perturbations liées à la présence de drones non autorisés, entraînant l'annulation de plusieurs vols et des frustrations chez les voyageurs. Les autorités locales enquêtent sur ces incursions et envisagent des mesures de sécurité renforcées pour éviter de futures intrusions, tout en promettant des sanctions aux responsables.

L’aéroport de Jersey, dans les îles Anglo-Normandes, a été perturbé pour la deuxième soirée consécutive en raison de la présence de drones non autorisés à proximité des pistes. Samedi 31 octobre 2026, plusieurs vols à destination de l’île ont été annulés ou déroutés, provoquant la colère des voyageurs et d’importantes difficultés pour les compagnies aériennes. Les autorités locales ont confirmé l’ouverture d’une enquête policière afin d’identifier les responsables de ces incursions dans l’espace aérien réglementé. Selon les premiers éléments recueillis, deux ou trois drones auraient pénétré dans la zone interdite. Les enquêteurs ne privilégient toutefois pas, à ce stade, la piste terroriste. Cette nouvelle perturbation relance les interrogations sur la sécurité des infrastructures aéroportuaires face à la multiplication des appareils télépilotés.

L’alerte a été donnée samedi à 20 h 05, lorsque l’aéroport a annoncé des perturbations affectant les vols entrants en raison d’une nouvelle activité de drones à proximité de l’aérodrome. Par mesure de sécurité, les opérations d’atterrissage ont été interrompues, contraignant plusieurs avions à modifier leur programme. Un vol en provenance de Madère, qui s’apprêtait à atterrir à Jersey, a notamment été dérouté vers Paris après avoir effectué plusieurs circuits d’attente au-dessus de l’île. Parmi les passagers figurait Iselin Jones, directrice de l’hôtel The Moorings, qui a expliqué avoir été informée de la fermeture de l’aéroport alors que son appareil entamait sa descente. D’autres voyageurs, notamment ceux arrivant de Londres-Heathrow, ont vu leur vol annulé. Pacific Basirwe, venu attendre son épouse et son jeune fils, a dénoncé une situation devenue particulièrement frustrante après deux soirées successives de perturbations. Pour les habitants de Jersey, fortement dépendants des liaisons aériennes avec le Royaume-Uni et l’Europe, ces interruptions représentent bien davantage qu’un simple désagrément.

Les autorités promettent des sanctions contre les responsables

Le ministre en chef de Jersey, Lyndon Farnham, a condamné fermement ces incursions, rappelant que faire voler un drone à proximité d’un aéroport ne constitue ni une plaisanterie ni une activité sans conséquence. Il a assuré que les responsables, s’ils sont identifiés, devront répondre de leurs actes devant la justice. La police de Jersey a lancé un appel à témoins et poursuit ses investigations pour déterminer l’origine des appareils. L’inspecteur Rob McCallum a indiqué que deux ou trois drones auraient été repérés dans l’espace aérien interdit, sans qu’aucun élément ne permette actuellement de rattacher ces incidents à une activité terroriste. Le gouvernement local travaille également avec les autorités britanniques et des organismes spécialisés afin d’étudier le renforcement des capacités de détection et des dispositifs de lutte contre les drones. L’objectif est d’empêcher la répétition de ces intrusions tout en garantissant la sécurité des passagers et des équipages. Les autorités insistent sur le fait que l’aéroport reste sûr, malgré les perturbations enregistrées.

Les conséquences économiques commencent néanmoins à se faire sentir. Le club de rugby Jersey RFC, dont les joueurs devaient rentrer de Southampton samedi soir, a vu son vol annulé après plusieurs heures d’attente à bord de l’appareil. L’équipe a dû reporter son retour à lundi matin, faute de places disponibles sur les autres liaisons, particulièrement fréquentées pendant les vacances scolaires. Selon le club, les frais supplémentaires d’hébergement et de transport pourraient représenter plusieurs milliers de livres sterling, une dépense importante pour une structure sportive communautaire. Les professionnels du tourisme et des transports subissent également les effets de cette situation. Richard De La Haye, chauffeur de taxi depuis plus de quarante ans, explique devoir patienter pendant des heures sans savoir si les avions attendus pourront finalement atterrir. Ces perturbations soulignent la vulnérabilité des infrastructures aériennes face à des drones de petite taille, capables d’entraîner la suspension des opérations pour des raisons de sécurité. Alors que les enquêteurs cherchent toujours à identifier les auteurs des survols, les habitants et les voyageurs attendent désormais des mesures permettant d’éviter une troisième soirée de chaos à l’aéroport de Jersey.