Suite à leur victoire aux législatives, les partisans de la Liste étudiante en Serbie s'engagent dans une vaste opération de nettoyage à Belgrade. Mobilisant des centaines de bénévoles, ils visent non seulement à restaurer les espaces publics, mais aussi à ancrer leur mouvement dans le quotidien des citoyens, au-delà des enjeux politiques.

En Serbie, la victoire électorale du mouvement étudiant s’accompagne d’une mobilisation pour remettre les espaces publics en état. Après avoir remporté les élections législatives anticipées du dimanche 25 octobre 2026, les partisans de la Liste étudiante ont entrepris de nettoyer les rues et les parcs de Belgrade. Munis de balais, de gants et de sacs-poubelle, des centaines de volontaires se sont notamment rassemblés dans le parc des Pionniers, face au Parlement, pour retirer les déchets et les installations abandonnées par les soutiens de l’ancien pouvoir. Cette initiative intervient au lendemain d’une alternance politique majeure : après quatorze années de domination de la vie politique serbe, Aleksandar Vučić et son Parti progressiste serbe ont reconnu leur défaite face à un mouvement né de la contestation universitaire.

Le parc des Pionniers est devenu le symbole de cette transition. Pendant près de dix-huit mois, cet espace vert situé entre le Parlement, la présidence et la mairie de Belgrade avait été occupé par un campement favorable au pouvoir, surnommé « Ćaciland » par ses détracteurs. Après le départ de ses occupants et le retrait des barrières métalliques, les bénévoles ont démonté les tentes, ramassé les détritus et désinfecté les équipements d’une aire de jeux pour enfants. Des employés municipaux ont également participé aux opérations. Cette mobilisation prolonge une pratique adoptée depuis le début des manifestations étudiantes : laisser les lieux propres après chaque rassemblement. Au-delà du nettoyage du parc, d’autres volontaires ont entrepris d’effacer des inscriptions hostiles aux étudiants sur les murs de la capitale. Les organisateurs présentent cette démarche comme une volonté de rendre les espaces publics à leurs habitants, sans prolonger les affrontements politiques qui ont marqué les deux dernières années.

Une victoire électorale née de deux années de mobilisation contre la corruption

Le succès de la Liste étudiante constitue un tournant dans l’histoire politique récente de la Serbie. Selon les résultats communiqués par la commission électorale après le dépouillement de près de 99 % des bulletins, les candidats soutenus par le mouvement ont obtenu 52,7 % des suffrages, contre 39,2 % pour l’alliance conduite par le Parti progressiste serbe. Cette avance leur permettrait de disposer de 139 sièges sur les 250 que compte le Parlement, soit une majorité absolue. Le mouvement est né après l’effondrement, en novembre 2024, d’un auvent de la gare de Novi Sad, catastrophe qui avait provoqué la mort de seize personnes. Les étudiants avaient alors exigé des enquêtes transparentes et dénoncé les soupçons de corruption entourant les travaux publics. Leur mobilisation s’est progressivement élargie à une contestation du fonctionnement des institutions, de l’influence politique sur les médias et des pratiques du pouvoir. La victoire du 25 octobre marque ainsi l’aboutissement électoral de près de deux années de manifestations.

Malgré l’enthousiasme suscité par ce résultat, la nouvelle majorité doit désormais relever plusieurs défis. Contrairement aux formations politiques traditionnelles, la Liste étudiante ne possède ni dirigeant unique ni véritable hiérarchie. Ses 250 candidats, sélectionnés au sein d’assemblées étudiantes, sont issus de milieux professionnels variés, notamment de la médecine, de l’enseignement, de l’économie et du sport. Leur programme commun met l’accent sur la lutte contre la corruption, l’indépendance de la justice, la liberté de la presse, l’accès aux soins et le logement. Des divergences subsistent toutefois sur plusieurs dossiers internationaux, notamment les relations avec l’Union européenne, la Russie et le Kosovo. La désignation d’un Premier ministre et la constitution d’un gouvernement seront donc les prochaines étapes décisives. En attendant, les opérations de nettoyage organisées à Belgrade illustrent la volonté des sympathisants du mouvement de prolonger leur engagement au-delà des urnes. Après avoir obtenu une majorité parlementaire, ils souhaitent désormais voir les changements politiques se traduire dans la vie quotidienne des Serbes.