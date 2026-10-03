Royaume-Uni : un homme inculpé pour préparation d’actes terroristes visant notamment Nigel Farage

Joshua Kerry, un Britannique de 28 ans, est inculpé pour préparation d’actes terroristes, y compris un projet visant Nigel Farage. En parallèle, il est également poursuivi pour le meurtre d’Ann Widdecombe. L'enquête antiterroriste se concentre sur plusieurs éléments et réévalue des incidents passés liés à la sécurité des responsables politiques.

Un Britannique de 28 ans, Joshua Kerry, a été inculpé vendredi 2 octobre pour préparation d’actes terroristes, dont un projet visant le chef de Reform UK, Nigel Farage. Le Crown Prosecution Service (CPS) précise que les faits reprochés se seraient déroulés entre le 31 mai 2024 et le 8 juillet 2026. Il est poursuivi sur le fondement de la section 5 du Terrorism Act 2006 et doit comparaître devant le Westminster Magistrates’ Court le 7 octobre. Le parquet rappelle qu’il s’agit à ce stade d’accusations et qu’aucune culpabilité n’a été établie.

L’enquête est conduite par Counter Terrorism Policing, qui évoque un dossier « intensif et complexe » mobilisant enquêteurs, analystes et experts scientifiques sur plusieurs pistes. Les autorités britanniques n’ont pas détaillé publiquement la nature exacte des actes préparatoires reprochés à Joshua Kerry ni les modalités du projet qui aurait visé Nigel Farage. Le CPS indique simplement avoir estimé disposer de suffisamment d’éléments pour présenter l’affaire devant une juridiction.

Déjà poursuivi pour le meurtre d’Ann Widdecombe

Joshua Kerry est également poursuivi pour le meurtre d’Ann Widdecombe, ancienne ministre conservatrice devenue porte-parole de Reform UK. Elle avait été retrouvée morte à son domicile de Haytor, dans le Devon, en juillet. Le CPS avait annoncé le 20 juillet sa décision de poursuivre Kerry pour meurtre, tout en précisant que les enquêteurs examinaient alors une éventuelle motivation politique ou terroriste.

Selon les éléments présentés lors d’une précédente audience, l’accusation soutient qu’Ann Widdecombe aurait été frappée à de nombreuses reprises à la tête avec un marteau. Ces faits restent eux aussi soumis à la procédure judiciaire en cours. Dans les premiers jours de l’enquête, la police avait appelé à éviter toute spéculation sur les motivations de l’auteur, avant que les services antiterroristes ne prennent une place plus importante dans les investigations.

La sécurité des responsables politiques de nouveau interrogée

L’affaire a également conduit les enquêteurs à réexaminer un incident survenu auparavant au domicile londonien de Nigel Farage. Les services antiterroristes cherchent notamment à déterminer si Joshua Kerry pourrait avoir un lien avec cet épisode, initialement traité comme une tentative de cambriolage avant d’être réévalué. À ce stade, aucun lien judiciaire définitif n’a été établi publiquement entre cet incident et les accusations annoncées vendredi.

La ministre britannique de l’Intérieur, Shabana Mahmood, a exprimé son soutien à Nigel Farage et à sa famille, estimant qu’une attaque contre une personnalité politique constituait une menace pour la vie démocratique. L’affaire intervient dans un contexte de préoccupations persistantes autour de la sécurité des élus britanniques. La procédure contre Joshua Kerry étant désormais active, les autorités judiciaires ont demandé aux médias et au public d’éviter toute publication susceptible d’influencer le futur procès.