Mobilisation lycéenne : Édouard Geffray annonce un plan pour accélérer le remplacement des professeurs absents

Le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, annonce un plan pour accélérer le remplacement des enseignants absents, en réponse à la mobilisation lycéenne. Malgré une atténuation des perturbations dans les établissements, les syndicats poursuivent leur pression, jugeant les mesures insuffisantes et appelant à de nouvelles actions de grève.

Face à la mobilisation des lycéens, le ministre de l’Éducation nationale Édouard Geffray a annoncé le lancement d’un plan d’action destiné à accélérer le remplacement des enseignants absents. Après une journée de discussions avec des représentants des élèves, des professeurs et des parents, le ministre a indiqué que l’ensemble des recteurs seraient mobilisés dès le début de la semaine prochaine, avec une priorité donnée aux classes préparant un examen. La continuité des enseignements figure déjà parmi les responsabilités assignées aux rectorats pour l’année scolaire 2026-2027.

Cette annonce répond à l’une des principales revendications exprimées par les lycéens mobilisés ces derniers jours. Édouard Geffray a également reconnu l’existence de préoccupations concernant l’état des bâtiments scolaires, l’organisation des classes et les rythmes scolaires, tout en précisant qu’aucune réforme d’ampleur ne pourrait être décidée immédiatement pour la rentrée 2027. Le ministère avait déjà organisé mercredi une réunion conjointe avec les préfets et les recteurs consacrée aux mobilisations autour des établissements scolaires.

Les syndicats lycéens maintiennent la pression

Selon les chiffres communiqués par Édouard Geffray, 735 établissements ont été concernés par des perturbations dans la journée, soit une baisse de 30 % par rapport à la veille. Le ministre a également fait état de trois personnes blessées lors des incidents de vendredi, contre 31 la veille. Ces chiffres interviennent dans un contexte de mobilisation nationale autour des conditions d’enseignement et du fonctionnement des établissements.

L’Union syndicale lycéenne ne considère toutefois pas les annonces gouvernementales comme suffisantes et appelle à poursuivre le mouvement. Son président Ryad Rani a donné rendez-vous mardi pour un nouvel « acte III » de la mobilisation. Plusieurs organisations syndicales de l’Éducation nationale ont également appelé à participer à cette journée, y compris par la grève, laissant présager une nouvelle séquence de tension dans les lycées au début de la semaine prochaine.