Master : 270 400 candidats sur Mon Master en 2026, un chiffre en hausse de 8 %

À la rentrée 2026, la plateforme Mon Master a enregistré 270 400 candidats, marquant une hausse de 8 % par rapport à 2025. Malgré un nombre record de candidatures, le taux d'inscription en master reste inconnu, les établissementscontinuant de contacter certains candidats pour des places libérées.

À la rentrée 2026, la question de l’accès au master reste particulièrement sensible. La plateforme Mon Master a enregistré 270 400 candidats ayant confirmé au moins une candidature, soit une hausse de 8 % par rapport à 2025. Cela représente environ 20 000 candidats supplémentaires en un an. En moyenne, chacun a formulé 11,1 candidatures, contre 10,6 l’année précédente.

En revanche, au 1er octobre 2026, le ministère de l’Enseignement supérieur n’a pas encore publié de taux définitif permettant de dire quelle proportion exacte des candidats de cette campagne est effectivement inscrite en master à la rentrée. La procédure Mon Master s’est terminée le 30 août avec la phase de gestion des désistements, mais les établissements peuvent encore contacter certains candidats après cette date en cas de places libérées.

Une pression toujours forte à l’entrée en master

La hausse du nombre de candidats s’explique notamment par l’arrivée en master d’une génération plus nombreuse issue des promotions universitaires précédentes. Six candidats sur dix étaient inscrits en troisième année de licence générale, de licence professionnelle ou de BUT en 2025-2026. Les formations mixtes, accessibles aussi bien en cursus classique qu’en alternance, ont également rencontré un fort succès : près d’un candidat sur trois a déposé au moins une candidature dans ce type de formation.

La campagne 2026 a aussi comporté une phase complémentaire, organisée du 19 juin au 19 juillet. Près de 2 500 formations y participaient encore, pour plus de 17 500 places disponibles. Ce dispositif devait permettre aux candidats sans proposition définitive de formuler de nouveaux choix et aux établissements de mieux remplir les places laissées vacantes.

En 2025, 56 % des candidats avaient accepté une proposition

Faute de bilan définitif pour 2026, la campagne précédente donne un point de comparaison. En 2025, 258 300 candidats avaient participé à Mon Master. À l’issue de la procédure, 68 % avaient reçu au moins une proposition d’admission et 56 % avaient accepté définitivement une place, soit environ 145 000 candidats. À ces admissions s’ajoutaient environ 2 400 recrutements effectués directement par les établissements hors plateforme.

Le chiffre définitif de 2026 permettra donc de savoir si l’augmentation du nombre de candidats s’est accompagnée d’une hausse équivalente du nombre d’admis. À ce stade, le seul chiffre consolidé disponible est celui des 270 400 candidats, et non celui des étudiants effectivement inscrits en première année de master à la rentrée.