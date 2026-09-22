Deux assistantes maternelles jugées après avoir caché douze enfants dans une voiture

Siham E. et Christine R. sont jugées pour avoir dissimulé douze enfants dans une voiture lors d'un contrôle des services sociaux à Yerres. Les enfants, âgés de quatre mois à huit ans, étaient cachés dans des conditions alarmantes. Les deux assistantes maternelles risquent des sanctions pour mise en danger de mineurs.

Siham E. et Christine R. comparaissent ce lundi 22 septembre devant le tribunal correctionnel d’Évry pour mise en danger de mineurs. Les deux assistantes maternelles sont poursuivies après la découverte en juillet dernier de douze enfants, âgés de quatre mois à huit ans, dissimulés dans une voiture garée au sous-sol d’une structure d’accueil. Les professionnelles avaient caché les enfants dans leur garage le temps d’un contrôle des services sociaux et de la police.

Une découverte lors d’un contrôle en juillet

Les faits remontent au mois de juillet, lorsque les forces de l’ordre effectuaient une inspection dans la structure située à Yerres, en Essonne. Les enfants avaient été parqués dans un véhicule, hors de vue des contrôleurs. La situation a été découverte par les policiers qui ont trouvé les douze mineurs entassés dans des conditions préoccupantes.

Le procès doit permettre d’éclaircir les circonstances de cette affaire et les responsabilités des deux prévenues. Les accusations portent sur la mise en danger délibérée de la vie d’autrui, une infraction passible de peines de prison. Les conditions d’accueil et le fonctionnement de la structure font l’objet d’un examen approfondi par la justice.