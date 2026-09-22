Paris : un enfant de 3 ans quitte seul son école et est retrouvé deux heures plus tard au Trocadéro

Un enfant de trois ans scolarisé dans le XVIe arrondissement de Paris a échappé à la surveillance du personnel périscolaire avant d’être retrouvé seul au Trocadéro. Trois agents ont été suspendus à titre conservatoire et une enquête administrative est en cours.

Comment un enfant de trois ans a-t-il pu quitter seul son établissement scolaire ? La Ville de Paris cherche à reconstituer les circonstances d’un incident survenu la semaine dernière dans une école du XVIe arrondissement.

L’enfant, scolarisé à l’école Decamps, aurait quitté l’établissement à l’issue d’activités périscolaires. Il a ensuite été retrouvé seul au Trocadéro, plusieurs centaines de mètres plus loin, environ deux heures après sa disparition.

Le garçon a été pris en charge et remis aux forces de l’ordre. Il a été retrouvé sain et sauf.

Trois agents suspendus

À la suite de cet incident, la Ville de Paris a décidé de suspendre à titre conservatoire le directeur du périscolaire ainsi que deux agents. Une vacataire a également été écartée.

Une enquête administrative a été ouverte afin de déterminer précisément à quel moment et dans quelles circonstances l’enfant a pu sortir de l’établissement sans que son absence soit immédiatement détectée.

L’affaire pose notamment la question des procédures de surveillance et de sortie des enfants pendant les périodes périscolaires. Les conclusions de l’enquête devront permettre d’établir d’éventuelles responsabilités et de déterminer si les règles de sécurité en vigueur ont été respectées.