Philippe Geluck relance son musée du Chat avec des financements privés

Philippe Geluck relance son projet de musée consacré au Chat grâce à un financement entièrement privé, après avoir dû abandonner l'initiative pour des raisons budgétaires. Le musée sera établi dans une ancienne manufacture de porcelaine, nécessitant une année de travaux pour l'adapter et accueillir les collections.

Philippe Geluck remet sur les rails son projet de musée dédié au Chat. Le dessinateur belge avait dû renoncer à cette ambition pour des raisons budgétaires, mais annonce ce mardi la reprise de l’opération. Cette fois, le financement repose entièrement sur des capitaux privés.

Une manufacture de porcelaine transformée en musée

Le site retenu est une ancienne manufacture de porcelaine, inscrite au patrimoine. Ce choix offre un cadre historique au projet, avec des espaces déjà existants qui nécessiteront une adaptation. Une année complète de travaux est prévue pour transformer le bâtiment et accueillir les collections du célèbre félin.

Le recours aux fonds privés marque un tournant dans la stratégie de Geluck. Cette option écarte les aléas des subventions publiques, qui avaient freiné le projet initial. L’ouverture du musée dépendra de l’avancement du chantier et de la finalisation des aménagements intérieurs.