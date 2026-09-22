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Des scientifiques explorent le recyclage chimique pour combattre les déchets plastiques

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Des scientifiques explorent le recyclage chimique pour combattre les déchets plastiques
Des scientifiques explorent le recyclage chimique pour combattre les déchets plastiques

La pollution plastique envahit aujourd’hui l’air et l’eau, saturant les écosystèmes terrestres et marins. Le recyclage mécanique, longtemps présenté comme la solution, montre ses faiblesses : dégradation progressive des matériaux, impossibilité de traiter certains types de plastiques, rendement limité. Les déchets s’accumulent tandis que les filières traditionnelles peinent à absorber les flux croissants de polymères usagés.

Le défi de la dépolymérisation moléculaire

Des scientifiques explorent une voie différente pour sortir de cette impasse. Leur approche consiste à découper les polymères à l’échelle moléculaire, permettant de retrouver les composants chimiques d’origine. Cette technique pourrait faire entrer le plastique dans une véritable boucle circulaire, où les matériaux usagés redeviennent matière première de qualité identique au produit initial. Les chercheurs tentent ainsi de gravir la montagne de déchets accumulés depuis des décennies.

Le recyclage chimique représente un défi technologique majeur. Les procédés doivent être suffisamment efficaces pour traiter des volumes industriels tout en restant économiquement viables. Les équipes de recherche travaillent sur différentes méthodes de dépolymérisation, chacune adaptée à des types spécifiques de plastiques. Ces travaux s’inscrivent dans l’urgence environnementale actuelle, où chaque solution compte pour réduire l’empreinte des matières synthétiques sur la planète.

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