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Les moustiques vont rester actifs jusqu’en décembre avec le changement climatique

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Les moustiques vont rester actifs jusqu'en décembre avec le changement climatique
Les moustiques vont rester actifs jusqu'en décembre avec le changement climatique

Plusieurs espèces de moustiques restent actives jusqu’en automne en France métropolitaine. Dans le Var, les insectes sont revenus en force depuis la mi-septembre après un été relativement calme. Les conditions météorologiques actuelles sont particulièrement favorables au moustique tigre, selon un entomologiste de l’Institut de recherche pour le développement. Cette persistance tardive des populations de moustiques marque une rupture avec les cycles habituels observés jusqu’à présent dans l’Hexagone.

Un risque sanitaire en hausse

Le changement climatique modifie durablement la présence des moustiques sur le territoire. Leur saison va commencer de plus en plus tôt et finir de plus en plus tard. Cette extension temporelle crée des conditions propices à la multiplication des piqûres et à la transmission de pathogènes. Les températures clémentes permettent aux moustiques de poursuivre leur cycle de reproduction bien au-delà des périodes traditionnelles.

L’allongement de la saison des moustiques présente un risque d’augmentation des cas de maladies virales comme la dengue ou le chikungunya. Les autorités sanitaires surveillent cette évolution qui pourrait modifier la cartographie épidémiologique française. La persistance des moustiques vecteurs jusqu’en décembre multiplie les occasions de contamination et complique les stratégies de prévention mises en place chaque année.

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