CULTURE

600 élus réclament un plan de refinancement pour la culture

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Six cents élus réclament un plan de refinancement pour la culture
Six cents élus réclament un plan de refinancement pour la culture

600 élus locaux de tous bords politiques ont signé une tribune réclamant une concertation nationale sur le refinancement de la culture. Le texte, lancé par le Syndeac, rassemble des signatures allant des Républicains à la France insoumise. Cette mobilisation transpartisane témoigne de l’ampleur des inquiétudes face à la situation actuelle du secteur culturel.

Une mobilisation face à la crise du spectacle vivant

La tribune prend acte d’une réalité alarmante : le spectacle vivant traverse la pire crise de son histoire. Les signataires appellent les pouvoirs publics à mettre en place une politique culturelle ambitieuse, capable de répondre aux défis qui fragilisent l’ensemble du secteur. Le diagnostic est partagé par des élus de sensibilités opposées, ce qui confère au texte une portée particulière.

Les acteurs culturels multiplient les alertes sur leurs difficultés financières. Les signataires demandent une concertation approfondie pour définir les modalités d’un refinancement pérenne. L’ampleur de la mobilisation traduit l’urgence ressentie par les élus locaux, confrontés sur leurs territoires aux conséquences de cette crise du spectacle vivant

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