Présidentielle 2027: Zinédine Zidane refuse de dévoiler ses convictions politiques

Zinédine Zidane, nouveau sélectionneur de l’équipe de France, refuse de s'exprimer sur ses convictions politiques à l'approche de l'élection présidentielle de 2027. Tout en affirmant avoir des opinions personnelles, il choisit de se concentrer sur sa tâche sportive et de ne pas transformer son mandat en tribune politique.

Zinédine Zidane ne compte pas prendre publiquement position à l’approche de l’élection présidentielle de 2027. Interrogé vendredi 18 septembre sur une éventuelle implication dans la campagne, le nouveau sélectionneur de l’équipe de France a expliqué qu’il voulait rester concentré sur les Bleus et conserver ses opinions politiques pour lui. Il ne nie pas avoir des convictions, mais ne souhaite pas les exposer publiquement.

La question lui a été posée lors de la conférence de presse au cours de laquelle il venait de dévoiler sa toute première liste à la tête de l’équipe de France. Une première liste de 23 joueurs qui marque le véritable lancement de son mandat à la tête des Bleus. Zidane a profité de cette première grande conférence de presse pour fixer également la limite de ses prises de parole en dehors du football.

« J’ai des convictions »

Interrogé sur son intention de s’engager en vue des échéances politiques de 2027, Zinédine Zidane a immédiatement écarté cette possibilité. « Sur ce plan-là, non pas du tout. Je vais me consacrer à ma tâche qui est celle de l’équipe de France A et ça ne va pas changer. » Le champion du monde 1998 entend donc séparer sa nouvelle fonction de sélectionneur du débat politique.

Zidane a néanmoins confirmé qu’il avait bien des opinions personnelles : « J’ai des convictions. Les partager, chacun fait comme il veut. Moi je vais me consacrer à ma tâche. » Le sélectionneur ne donne ainsi aucune indication sur ses préférences pour 2027, ne cite aucun candidat et n’annonce aucune consigne de vote.

En 2002, Zidane avait publiquement pris position contre Jean-Marie Le Pen

Cette réserve contraste avec certaines prises de position passées de Zinédine Zidane. En 2002, après la qualification de Jean-Marie Le Pen pour le second tour de l’élection présidentielle face à Jacques Chirac, le numéro 10 des Bleus avait publiquement appelé à voter contre le candidat du Front national.

Zidane avait alors décrit le Front national comme « un parti qui ne correspond pas du tout aux valeurs de la France ». Jean-Marie Le Pen lui avait répondu quelques jours plus tard en affirmant que le footballeur se faisait « manipuler par des gens qui se servent de [sa] notoriété ». L’épisode avait constitué l’une des prises de position politiques les plus remarquées de Zidane au cours de sa carrière de joueur.

En 2017, il avait de nouveau appelé à « éviter » le Front national

15 ans plus tard, Zinédine Zidane avait une nouvelle fois été interrogé sur la politique française. Alors entraîneur du Real Madrid, il s’était exprimé quelques jours avant le second tour de la présidentielle de 2017 opposant Emmanuel Macron à Marine Le Pen.

Le Français avait alors rappelé très explicitement sa position de 2002 : « Le message, c’est toujours le même, celui de 2002. Je suis loin de toutes ces idées-là, de ce Front national. Donc il faut éviter au maximum ça. » Il avait également ajouté : « Les extrêmes, ce n’est jamais bon. »

Rien n’indique que Zidane ait changé de convictions

Ses déclarations ne permettent pas d’affirmer que Zinédine Zidane a changé d’opinion depuis ses prises de position de 2002 et 2017. Il ne revient ni sur ses anciennes déclarations ni sur son opposition exprimée à l’époque au Front national. Il choisit simplement de ne pas révéler ses positions actuelles à l’approche de la présidentielle de 2027.

Le sélectionneur ne veut donc pas transformer sa nouvelle fonction en tribune politique. Sa réponse reste volontairement limitée à sa situation personnelle : il possède des convictions, mais estime que chacun est libre de décider s’il souhaite ou non les partager publiquement.

Une priorité : lancer son mandat avec les Bleus

Zinédine Zidane vient réellement de lancer son aventure à la tête de l’équipe de France. Sa première liste compte cinq nouveaux joueurs : Guillaume Restes, Andy Diouf, Jérémy Jacquet, Lucas Da Cunha et Estéban Lepaul. Les Bleus doivent disputer leur premier match sous ses ordres le 25 septembre en Turquie, avant d’affronter la Belgique et l’Italie lors des rencontres suivantes de Ligue des nations.

Zidane a également commencé à modifier certaines habitudes de la sélection. Il a notamment décidé de mettre fin au « défilé de mode » des joueurs à leur arrivée à Clairefontaine. Par ailleurs, la Fédération française de football a prévu autour du nouveau sélectionneur un dispositif de sécurité spécifique, inédit à ce poste.

À moins d’un changement de position dans les prochains mois, Zinédine Zidane abordera donc la campagne présidentielle de 2027 sans dévoiler son choix. Après ses interventions publiques de 2002 et 2017, le nouveau patron des Bleus préfère cette fois garder ses convictions politiques pour lui et concentrer ses prises de parole sur l’équipe de France.