La piscine art déco de Bruay-la-Buissière élue « Monument préféré des Français » en 2026

La piscine art déco Roger-Salengro de Bruay-la-Buissière, emblème du patrimoine français, a été élue « Monument préféré des Français » en 2026. Cette reconnaissance, après des victoires précédentes pour la région, vise à attirer davantage de visiteurs, et son ouverture a été prolongée jusqu'au 30 décembre pour en favoriser la découverte.

La piscine art déco Roger-Salengro de Bruay-la-Buissière, dans le Pas-de-Calais, a été désignée « Monument préféré des Français » 2026 lors de l’émission présentée par Stéphane Bern sur France 3. Elle a remporté le vote du public parmi 14 sites emblématiques du patrimoine français.

Inauguré le 1er août 1936, au moment des premiers congés payés, l’équipement avait été conçu par l’architecte Paul Hanote pour les habitants de cette ancienne cité minière et notamment les familles de mineurs. Protégée au titre des monuments historiques depuis 1997, la piscine conserve aujourd’hui son architecture d’origine et reste ouverte à la baignade.

Un patrimoine art déco toujours en activité

L’ensemble se distingue par ses deux bassins symétriques de 33 mètres, son bassin pour enfants en forme de demi-cercle, ses plongeoirs, ses gradins, ses 234 cabines et ses solariums. Son architecture aux lignes géométriques et symétriques lui donne une allure de paquebot. La ville présente l’équipement comme la seule piscine art déco de plein air encore ouverte à la baignade en France.

Cette victoire constitue aussi une nouvelle reconnaissance pour les Hauts-de-France. La région avait déjà remporté l’émission avec le beffroi d’Arras en 2015 puis le château de Chantilly en 2025. À Bruay-la-Buissière, les élus espèrent désormais que cette distinction renforcera l’attractivité touristique du site. La fermeture exceptionnelle de la piscine, initialement prévue le 30 septembre, a par ailleurs été repoussée au 30 décembre afin de permettre au public de découvrir davantage le bâtiment.