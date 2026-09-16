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Une fresque géante de Saype inspirée du film avec Brad Pitt dévoilée dans les alpages

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Une fresque géante de Saype inspirée du film avec Brad Pitt dévoilée dans les alpages
Une fresque géante de Saype inspirée du film avec Brad Pitt dévoilée dans les alpages

Une œuvre monumentale de l’artiste franco-suisse Saype a été dévoilée mardi 15 septembre dans les alpages du Beaufortain, en Savoie. Installée sur une parcelle située au Plan de la Lai, à Beaufort, cette fresque de 2 000 m² représente une main humaine serrant la patte d’un chien, avec le barrage de Roselend et le Mont Blanc en arrière-plan.

Réalisée dans le cadre de la promotion de Heart of the Beast, prochain film de David Ayer avec Brad Pitt, l’œuvre accompagne la sortie du long métrage prévue le 23 septembre. Le film raconte la survie d’un ancien soldat des Forces spéciales et de son chien militaire après un accident en Alaska. Le choix de cette représentation fait écho au lien entre l’homme et l’animal au cœur de l’histoire.

Une œuvre conçue pour disparaître

Saype, connu pour ses fresques monumentales réalisées directement dans les paysages, revendique depuis plusieurs années un travail autour du rapport entre l’homme et le vivant. Pour cette réalisation, la Coopérative laitière du Beaufortain a mis à disposition une parcelle utilisée pour le pâturage. Le projet a été préparé avec les agriculteurs et les alpagistes afin de tenir compte de leur activité et des contraintes liées au site.

Comme les autres créations de l’artiste, la fresque n’a pas vocation à rester. Saype a utilisé des pigments présentés comme respectueux de l’environnement, appliqués directement sur l’herbe. L’œuvre doit ainsi s’effacer progressivement au fil des semaines, jusqu’à disparaître naturellement sans laisser de trace durable sur le pâturage.

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