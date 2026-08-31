100 monuments en péril sélectionnés pour le Loto du patrimoine 2026

La Fondation du patrimoine révèle la liste de 100 nouveaux sites choisis pour le Loto du patrimoine 2026, visant à financer leur restauration. Parmi les lauréats, le patrimoine religieux prédomine. Depuis son lancement, l'initiative a déjà soutenu la sauvegarde de plus de 1 080 monuments en France.

La Fondation du patrimoine a dévoilé ce lundi la liste des cent nouveaux sites départementaux retenus pour la neuvième édition du Loto du patrimoine, un dispositif lancé en 2018 par Stéphane Bern pour financer la restauration de monuments menacés à travers la France.

Un site par département, du patrimoine religieux aux anciennes usines

Ces 100 lauréats, sélectionnés à raison d’un par département à l’exception de Mayotte, viennent compléter les 18 projets emblématiques déjà dévoilés en avril dernier. Le patrimoine religieux représente plus d’un tiers des sites retenus cette année, à l’image de l’église Saint-Martin de Pont-sur-Seine dans l’Aube ou de la chapelle Notre-Dame du Salut à Fécamp, en Seine-Maritime, mais le dispositif finance également la restauration de châteaux, de jardins, de maisons ou d’anciens sites industriels, comme la Tour à plomb de Couëron, en Loire-Atlantique.

Dans le Gard, c’est le palais de la Thurroye, à Villeneuve-lès-Avignon, qui a été retenu, un édifice bâti vers 1344 et aujourd’hui dans un état préoccupant, entre planchers dégradés, poutre maîtresse manquante et attaque de xylophages, malgré son riche passé ayant accueilli des hôtes illustres comme le pape Clément VII.

Plus de mille sites déjà accompagnés depuis 2018

Stéphane Bern a lui-même donné le coup d’envoi de cette édition 2026 en se rendant au bar-tabac de Thiron-Gardais, où il a gratté le tout premier ticket de jeu et dévoilé le site sélectionné pour le département d’Eure-et-Loir. Depuis son lancement, le Loto du patrimoine a permis d’accompagner la restauration de plus de 1 080 sites à travers le pays, dont plus de 70% sont aujourd’hui déjà sauvés ou en passe de l’être, avec 281 chantiers actuellement en cours et 514 achevés. Le montant précis de l’aide accordée à chacun des cent nouveaux lauréats de cette édition 2026 doit être communiqué par la Fondation du patrimoine d’ici la fin de l’année.