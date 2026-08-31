Assurance-vie : les Français versent un montant record de 18,8 milliards d’euros en juillet

Les versements effectués sur les contrats d’assurance-vie ont atteint 18,8 milliards d’euros en juillet 2026, un record pour cette période de l’année. Les cotisations progressent de 1 % par rapport à juillet 2025, lorsque le précédent sommet avait été établi à 18,7 milliards d’euros.

Dans le même temps, les retraits et prestations ont représenté 14,1 milliards d’euros, en hausse de 4 % sur un an. La collecte nette demeure donc positive à 4,7 milliards d’euros, même si elle recule de 400 millions d’euros par rapport au même mois de 2025.

Les unités de compte attirent toujours davantage

Les supports en unités de compte, dont le capital n’est pas garanti, ont enregistré une hausse de 5 % des cotisations, tandis que les versements sur les fonds en euros ont diminué de 2 %. Les unités de compte ont concentré 42 % des sommes déposées en juillet et 40 % depuis le début de l’année.

Entre janvier et juillet 2026, les cotisations ont atteint 127,8 milliards d’euros et la collecte nette 41,3 milliards. L’encours total de l’assurance-vie s’élève désormais à 2 174 milliards d’euros, en progression de 6,3 % sur un an, confirmant le poids considérable de ce placement dans l’épargne des ménages français.