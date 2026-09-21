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La Forêt d’art contemporain des Landes s’adapte au risque d’incendies

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La Forêt d'art contemporain des Landes s'adapte au risque d'incendies
La Forêt d'art contemporain des Landes s'adapte au risque d'incendies

La Forêt d’art contemporain, projet artistique original né dans les Landes après les ravages de la tempête Klaus en 2009, fait face à un nouveau défi. Ce musée à ciel ouvert, où des créations ont été imaginées avec les habitants et installées au cœur du massif forestier, doit aujourd’hui s’adapter à la menace croissante des incendies. Le projet, conçu initialement pour redynamiser un territoire meurtri, se trouve contraint de repenser sa pérennité face aux risques naturels qui pèsent sur la forêt landaise.

Des œuvres pensées avec les habitants

Des œuvres pensées avec les habitants

Les installations artistiques, créées en collaboration avec la population locale, sont visibles directement dans le massif landais. Cette démarche participative a permis d’ancrer le projet dans son territoire. En 2021, on recensait vingt-deux créations monumentales réparties dans plusieurs communes des Landes de Gascogne. Ces œuvres ont transformé la forêt en galerie vivante, accessible à tous.

La vulnérabilité de ces installations face aux flammes pose la question de leur protection et de leur adaptation. Les gestionnaires du site doivent trouver des solutions pour préserver ce patrimoine artistique singulier sans le dénaturer, tout en respectant les contraintes de sécurité imposées par le contexte climatique actuel. L’avenir de cette initiative culturelle dépend de sa capacité à évoluer avec son environnement.

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