Écouteurs toute la journée : à partir de quand met-on réellement son audition en danger ?

L'utilisation prolongée d'écouteurs présente des risques audios, principalement liés à la combinaison volume et durée d'exposition. Une exposition à 80 décibels est tolérable pendant 40 heures par semaine, tandis qu'à 90 décibels, cela diminue fortement. Des recommandations sont faites pour réduire le volume et faire des pauses afin de préserver son audition.

Dans le métro, au travail, à la salle de sport ou simplement dans la rue, certains passent plusieurs heures par jour avec des écouteurs dans les oreilles. Mais est-ce réellement dangereux ? Plus que le nombre d’heures, c’est surtout une combinaison entre volume et durée d’exposition qui peut progressivement endommager l’audition.

Podcasts le matin, musique dans les transports, visioconférences au travail puis série le soir : sans vraiment s’en rendre compte, il est aujourd’hui possible de passer une grande partie de sa journée avec un casque ou des écouteurs.

Le problème n’est pourtant pas l’écouteur en lui-même. C’est le niveau sonore auquel nos oreilles sont exposées, et pendant combien de temps.

Plus le son monte, plus le temps acceptable diminue

L’oreille interne contient des cellules sensorielles indispensables à l’audition. Une exposition répétée ou prolongée à des sons trop intenses peut les endommager. Et contrairement à une petite coupure sur la peau, certaines lésions auditives peuvent devenir irréversibles.

L’Organisation mondiale de la santé donne un exemple particulièrement parlant : à 80 décibels, une exposition peut rester compatible avec une écoute sans risque pendant environ 40 heures par semaine. À 90 décibels, cette durée tombe à seulement quelques heures.

Le danger dépend donc d’une sorte de « dose » sonore : volume, durée et répétition.

Le métro peut nous pousser à monter le son

C’est un réflexe classique. Dans un environnement bruyant, nous augmentons le volume pour continuer à entendre correctement notre musique.

Le problème est que l’on peut alors atteindre un niveau sonore élevé sans véritablement s’en apercevoir.

Paradoxalement, un casque ou des écouteurs dotés d’une bonne réduction de bruit peuvent être intéressants : en diminuant le bruit extérieur, ils permettent d’entendre correctement sans nécessairement pousser le volume au maximum.

L’OMS recommande notamment de ne pas dépasser 60 % du volume maximal de l’appareil et, lorsqu’on peut surveiller précisément son exposition, de rester sous une moyenne de 80 décibels.

Les acouphènes sont un signal à ne pas ignorer

Vous sortez d’un concert avec un sifflement dans les oreilles ? Cette sensation porte un nom : les acouphènes.

Après une exposition importante au bruit, ils peuvent être temporaires. Mais des expositions répétées peuvent provoquer des dommages permanents.

D’autres signes doivent alerter : avoir l’impression que les autres parlent moins distinctement, rencontrer davantage de difficultés à suivre une conversation dans un restaurant bruyant ou ne plus percevoir aussi facilement certains sons aigus.

Des acouphènes persistants ou une baisse d’audition justifient un contrôle auprès d’un professionnel.

AirPods, casque ou écouteurs filaires : lequel est le moins dangereux ?

Aucun format n’est automatiquement dangereux ou protecteur. Une paire d’écouteurs utilisée à faible volume peut être parfaitement raisonnable tandis qu’un excellent casque utilisé extrêmement fort pendant des heures peut poser problème.

La réduction active du bruit peut toutefois avoir un avantage dans les environnements bruyants : elle réduit la tentation de couvrir le métro, l’avion ou la rue en augmentant encore le son.

De nombreux smartphones permettent également de surveiller le niveau sonore auquel l’utilisateur s’expose. Ces avertissements ne sont pas seulement là pour vous agacer : ils peuvent donner une indication précieuse sur vos habitudes.

Faut-il abandonner ses écouteurs ?

Certainement pas. L’objectif est plutôt d’écouter intelligemment.

Réduire légèrement le volume, faire des pauses et éviter d’ajouter plusieurs heures de musique très forte après une journée déjà passée dans un environnement bruyant permet de diminuer son exposition.

Et contrairement à beaucoup de risques sanitaires invisibles, celui-ci possède un avantage : nous pouvons agir immédiatement dessus.

La prochaine fois que votre téléphone vous prévient que le volume est trop élevé, il vaut donc peut-être mieux résister à la tentation d’appuyer automatiquement sur « ignorer ».