«Ils ont des têtes comme des compteurs à gaz»: Pascal Praud attaque Paul Mirabel après son engagement contre le RN dans «Quotidien»

Pascal Praud critique violemment Paul Mirabel après ses déclarations sur son rôle dans le débat politique, le qualifiant de "difficile dans l'argumentation". L'humoriste, souhaitant s'opposer aux partis prônant la division, défend son droit à exprimer ses convictions, tandis que Praud remet en question l'influence des artistes sur les électeurs.

Pascal Praud n’a pas épargné Paul Mirabel ce mardi dans L’Heure des Pros sur CNEWS. Au lendemain du passage de l’humoriste dans Quotidien, où celui-ci avait expliqué vouloir s’opposer aux partis qui, selon lui, prônent « la division » et le « non-vivre-ensemble », l’animateur a vivement critiqué son argumentation et sa volonté affichée de peser dans le débat politique. « Ces gens-là ont des têtes comme des compteurs à gaz », a notamment lancé Pascal Praud.

Paul Mirabel explique vouloir « faire barrage »

Invité lundi dans Quotidien sur TMC, Paul Mirabel était notamment venu présenter sa série Paul, attendue le 2 octobre sur Prime Video. La discussion a également dérivé vers la politique et la place que l’humoriste entend prendre dans le débat public.

À 30 ans, Paul Mirabel a expliqué qu’il ne souhaitait plus rester silencieux face à certaines idées politiques. « J’ai l’impression qu’avant tout, je suis citoyen français de 30 ans qui habite à Paris », a-t-il déclaré avant de préciser : « Je me sentirais mal de ne pas faire barrage ou de ne pas dire que je suis contre certains partis qui prônent la division et le non-vivre-ensemble. »

Sans prononcer immédiatement le nom du Rassemblement national, l’humoriste a désigné le côté politique situé « tout à droite qu’on n’aime pas », avant d’élargir son propos : « Tous les discours politiques de haine, si je peux d’une quelconque façon m’y opposer, je le ferais avec grand plaisir. »

Pour rappel, les relations entre Quotidien et le RN sont depuis longtemps tendues. Yann Barthès a encore récemment assumé son refus de recevoir des représentants du Rassemblement national sur son plateau. En janvier dernier, Jordan Bardella avait de son côté conditionné le retour des journalistes de Quotidien dans les meetings du RN à l’accueil de responsables du parti dans l’émission.

Pascal Praud : «Ce monsieur est en difficulté dans l’argumentation»

Ce mardi matin, Pascal Praud est revenu longuement sur les déclarations de Paul Mirabel. L’animateur de CNEWS a d’abord attaqué la manière dont l’humoriste avait exposé sa position politique.

« Ce monsieur qui s’appelle Paul Mirabel est en difficulté dans l’argumentation, et tout le monde autour de la table tente de l’aider pour trouver des éléments de langage », a lancé Pascal Praud.

L’animateur a ensuite durci le ton en mettant en cause l’idée qu’un artiste puisse modifier le choix politique de ses spectateurs : « Mais il faut dire que ces gens-là ont des têtes comme des compteurs à gaz, car il est convaincu qu’il peut influencer l’avis des Français qu’il méprise d’ailleurs. »

Pascal Praud a poursuivi sur le même registre, avec une formule ironique : « Il est une conscience politique de la France », avant d’ajouter : « Franchement, ils sont pas malins et c’est totalement contre-productif ! »

Pascal Praud conteste l’influence politique revendiquée par l’humoriste

L’échange à distance entre Paul Mirabel et Pascal Praud remet au premier plan la question de la prise de position publique des artistes. Paul Mirabel revendique son droit, en tant que citoyen, à combattre des idées qu’il considère comme contraires au « vivre-ensemble ». Pascal Praud conteste pour sa part l’influence que certaines personnalités du monde culturel pensent pouvoir exercer sur les électeurs.

L’animateur de CNEWS multiplie les débats politiques dans L’Heure des Pros. Il avait notamment eu récemment un désaccord avec Éric Lombard sur la question de l’immigration en France.

Paul Mirabel assume désormais publiquement son opposition aux formations qu’il associe à la « division » et aux « discours politiques de haine ». Pascal Praud lui répond en contestant son argumentation et l’idée que la parole d’un humoriste puisse orienter le vote des Français.