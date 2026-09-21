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Un plongeur britannique retrouvé mort à 88 mètres de profondeur dans le Lot

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Un plongeur britannique retrouvé mort à 88 mètres de profondeur dans le Lot
Un plongeur britannique retrouvé mort à 88 mètres de profondeur dans le Lot

Un plongeur britannique de 43 ans a été retrouvé mort dimanche dans le gouffre de Saint-Sauveur à Calès, dans le Lot. Son corps gisait à 88 mètres de profondeur. L’homme, un plongeur expérimenté, avait été porté disparu vendredi lors d’une exploration du site.

Une récupération impossible

La procureure de Cahors, Clara Ribeiro, a indiqué que le corps ne peut pas être remonté à la surface. La configuration particulière du gouffre rend toute tentative de récupération impossible pour le moment. Les équipes de secours ont localisé la victime mais doivent composer avec les contraintes techniques du lieu.

Les circonstances exactes du drame restent à déterminer. Le gouffre de Saint-Sauveur, prisé des plongeurs aguerris, présente des difficultés qui nécessitent une expertise confirmée. L’alerte avait été donnée vendredi après que le quadragénaire n’était pas remonté de son immersion.

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