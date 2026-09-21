Téléphone au lit : regarder son écran avant de dormir empêche-t-il vraiment de bien dormir ?

Un dernier passage sur Instagram, une vidéo sur TikTok, quelques messages et finalement une demi-heure s’est écoulée. Le téléphone est devenu le compagnon de millions de personnes jusque dans leur lit. On accuse souvent sa lumière bleue de ruiner notre sommeil. Mais le problème ne vient pas uniquement de l’écran.

La scène est devenue presque universelle. Il est 23 heures, vous vous couchez avec l’intention de dormir immédiatement. Vous regardez simplement une notification.

Quelques vidéos plus tard, il est minuit.

Lorsqu’on parle des conséquences du smartphone sur le sommeil, la lumière bleue est généralement la première accusée. Elle joue effectivement un rôle, mais elle n’explique pas tout.

Pourquoi la lumière compte

Notre organisme possède une horloge biologique qui participe notamment à l’alternance entre éveil et sommeil.

La lumière est l’un des principaux signaux utilisés par cette horloge. L’exposition lumineuse en soirée peut perturber les mécanismes favorisant l’endormissement, notamment la production de mélatonine.

L’Assurance Maladie souligne ainsi que l’utilisation des écrans en fin de journée peut repousser l’endormissement, notamment en raison de l’effet de leur lumière et de la stimulation provoquée par les activités réalisées sur ces appareils.

Mais le véritable problème est aussi ce que nous faisons sur l’écran

Regarder pendant quelques minutes une page relativement ennuyeuse et passer une heure à enchaîner des vidéos, des messages et des actualités ne provoquent pas nécessairement le même niveau de stimulation.

Les applications sont particulièrement efficaces pour retenir notre attention.

Une vidéo en entraîne une autre. Une notification appelle une réponse. Un message conduit à ouvrir une autre application. Le problème devient alors extrêmement simple : le téléphone nous fait retarder l’heure à laquelle nous décidons réellement de dormir.

Si vous devez vous lever à 7 heures, passer de 23 heures à minuit sur votre téléphone représente tout simplement une heure de sommeil potentielle en moins.

Le mode nuit règle-t-il le problème ?

Réduire la luminosité ou utiliser un affichage plus chaud le soir peut limiter une partie de l’exposition lumineuse. Mais cela ne transforme pas le téléphone en objet totalement neutre pour le sommeil.

Un écran moins bleu ne vous rend pas l’heure passée sur TikTok.

Et il ne supprime pas non plus la stimulation provoquée par une discussion animée, une vidéo particulièrement captivante ou une session de jeu.

Le mode nuit peut donc faire partie des bonnes habitudes, mais il ne doit pas devenir une justification pour passer deux heures supplémentaires devant l’écran.

Faut-il bannir totalement le téléphone de la chambre ?

Pour certaines personnes, c’est probablement la méthode la plus simple. Mettre son téléphone à charger à quelques mètres du lit — voire dans une autre pièce — supprime la tentation de vérifier constamment ses notifications.

Pour d’autres, une règle moins radicale suffit : diminuer progressivement l’utilisation des écrans avant le coucher, couper les notifications et éviter les contenus particulièrement stimulants lorsque l’on souhaite dormir.

Le réveil traditionnel possède d’ailleurs un avantage inattendu : il retire l’une des principales excuses pour conserver son smartphone sur la table de nuit.

Et si vous dormez parfaitement malgré votre téléphone ?

Tout le monde ne réagit pas exactement de la même manière. Si une personne utilise quelques minutes son téléphone avant de dormir, s’endort facilement et bénéficie ensuite d’une durée de sommeil suffisante, il n’y a pas forcément matière à dramatiser.

En revanche, lorsqu’on se plaint régulièrement de manquer de sommeil tout en passant chaque soir une heure dans son lit à faire défiler des vidéos, il existe une piste particulièrement facile à tester.

Pendant quelques jours, poser son téléphone plus tôt ne coûte rien. Et contrairement à de nombreuses méthodes miracles vendues pour mieux dormir, celle-ci ne nécessite ni complément alimentaire ni appareil sophistiqué : simplement accepter que la dernière notification puisse attendre le lendemain matin.