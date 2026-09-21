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Pas-de-Calais : une famille séquestrée et dépouillée de 40 000 euros en cryptomonnaie

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Pas-de-Calais : une famille séquestrée et dépouillée de 40 000 euros en cryptomonnaie
Pas-de-Calais : une famille séquestrée et dépouillée de 40 000 euros en cryptomonnaie

Dans la nuit de samedi à dimanche, quatre individus cagoulés et gantés ont forcé la porte d’une maison familiale à Vendin-le-Vieil, près de Lens. Le couple et leurs deux enfants, âgés de 8 et 12 ans, ont été ligotés par les assaillants. Les malfaiteurs ont ensuite contraint le père de famille, informaticien de profession, à procéder à un transfert de 40 000 euros en cryptomonnaie sous la menace.

Les quatre occupants du domicile sont restés séquestrés le temps de l’opération. Les agresseurs semblaient savoir que leur victime disposait d’actifs numériques, ce qui laisse supposer une action ciblée plutôt qu’un cambriolage aléatoire.

Une action vraisemblablement ciblée

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cette agression et identifier les auteurs. Les forces de l’ordre cherchent à comprendre comment les malfaiteurs ont pu obtenir des informations sur les avoirs en cryptomonnaie de la victime. Aucune interpellation n’a été annoncée à ce stade.

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